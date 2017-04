Parte de la noche

Las aglomeraciones nos dan miedo y el asesinato de un policía en París ocupa todas las portadas de Europa. Tememos viajar y que alguien grite el nombre de Alá en vano. Sin embargo, el riesgo es cruzarte con un joven malagueño de cuerpo esculpido a quien no se le puede mantener la mirada y mucho menos dirigir la palabra. Están entre nosotros. Fracasados, fuertes, vanos. Risa estridente y poses estudiadas. Aunque en la noche larga casi cualquiera coge una banqueta para estrellarla en la cabeza de un desconocido, como pasó hace unas semanas en Estepona. El periódico editó un vídeo el mes pasado en el que se observa cómo un grupo de jóvenes pasándolo en grande decide seguir pasándolo en grande en la puerta del pub donde se peleaban. Pero una pelea de cuatro contra uno no debe llamarse pelea. Gente normal con su trabajo y su casa y su coche. A lo mejor el joven de la camisa blanca me ha atendido en un banco o en un supermercado o en una academia de inglés, un joven que ha sostenido una banqueta para descargarla sobre la cabeza de un hombre que está en el suelo. He visionado de nuevo el vídeo y he observado al hombre con una camisa blanca y la banqueta en sus manos. A lo mejor me ha arreglado el ordenador o ha tratado de venderme un coche o me ha sonreído en un ascensor, aunque esto último me extraña, si acaso ha respondido a los buenos días. Un tipo normal con la violencia asimilada como una probabilidad de la larga noche. No es complicado entender la entrega al salvajismo de la violencia puntual, el intercambio de puñetazos. ¿Pero varios contra un joven indefenso que cae al suelo?

Es posible que nunca me haya cruzado con el hombre de la camisa blanquísima y el cuidado corte de pelo, con alguno de sus semejantes que pueblan la noche como cualquiera de nosotros puede poblarla porque está ahí a nuestra disposición con bares que deben cumplir la normativa y porteros que se encargan de que la noche siga siendo grande, pero fuera. Y el hombre en el suelo qué. No se puede comprender, es imposible, que un hombre en el suelo sea un objeto todavía golpeable. Usted, yo, podemos ser un día un hombre en el suelo porque nos hemos cruzado con uno de estos seres confundidos por la noche y les hemos mantenido la mirada, o contestado, o simplemente dicho venga, va, no os peleéis, si estamos de fiesta.

Han asesinado a un policía en París y a un joven que celebraba su 22 cumpleaños en Málaga. Ninguna trama organizada ha intervenido. Sólo unos perdedores con unos valores sucios que seguramente habían empleado antes, generando risas al día siguiente cuando lo contaban. Usted, yo, nuestros hijos, nunca serán policías en París, pero sí cruzarán el día y la noche por la que se mueven también seres sin nombre, muchos, capaces de golpear a un hombre tendido en el suelo sin que casi nunca pase nada. Parte de la noche. ¿En qué nos estamos convirtiendo?