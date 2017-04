GENTE CON MÓVIL

Luisa Martín no es peor actriz que Sarah Lancashire pero ‘Servir y proteger’ es inferior a ‘Happy Valley’, su obvio referente. También es una serie diaria y no semanal, de TVE y no de la BBC. La cadena ha decidido regresar al futuro y tras acabar ‘Seis hermanas’ ha estrenado la ficción policial, aunque la ha colocado en el lugar de ‘Acacias 38’, moviendo a doña Cayetana. Además de Luisa Martín, la serie la protagoniza Andrea del Río (aquí no es la chunga de ‘Mar de plástico’). También está Juanjo Artero, que, tanto tiempo después de ‘El comisario’, es jefe.

La productora Plano A Plano, responsable de ‘Servir y proteger’, ya tiene en su haber artefactos tan destacables como ‘El Príncipe’, ‘Allí abajo’ o ‘El Caso’, vendidas a las tres grandes cadenas. Es la primera vez que en España se hace una serie diaria policiaca. Pero su creador, Tirso Calero (‘Bandolera’, ‘Gran Reserva’ o ‘Amar es para siempre’), resalta que es una serie de mujeres. Y ahí tenemos a una madura inspectora que ha hecho cosas, a una inspectora novata con todo por hacer y a Pepa Aniorte, que tiene un bar.

‘Las chicas del cable’ (28 de abril en Netflix) también se presenta como una serie de mujeres. Es ‘Velvet’ con telefonistas. Pablo Motos llevó a las protagonistas a ‘El hormiguero’ y les preguntó si sabían bailar reguetón. «Ahora mismo, las chicas se dividen entre las que saben perrear y las que no», dijo el pelirrojo. Lástima que Maggie Civantos no le replicara que las mujeres se dividen entre perras y zorras.

Pero hubo más. Blanca Suárez estaba con el blablablá de Netflix colocando una serie española a 190 países. A Motos se le veía muy interesado: «¿Cuántos pendientes caben en tu oreja?». Me gustaría que preguntara esas cosas a Luisa Martín. A las señoras mayores todavía se les tiene algún respeto. También se lo tiene la audiencia. 11,3% de cuota y 1.292.000 espectadores el día del estreno de ‘Servir y proteger’, un resultón cruce entre ‘Gent del barri, ‘El comisario’ y ‘El súper’. De ‘Happy Valley’, poco. Pero ya era hora de que en las series de sobremesa la gente tuviera móvil.