EN estos días me he vuelto a sentir niño. Aunque me resisto a entrar en esa segunda inocencia que da por no creer en nada, como escribió don Antonio, ha vuelto a aparecer en Marbella un fenómeno que no vivía desde que era un infante (con minúscula, claro). Sin decir agua va o más bien luz no va, nos hemos quedado en momentos de lo más inoportunos, sin suministro eléctrico. El primer pensamiento que te asalta, si estás en casa o en lo tuyo, es que no has atendido la factura de la compañía pero se disipa inmediatamente cuando recuerdas el también asalto que experimentó hace poco tu cuenta corriente que, incautamente, has dejado a merced de tus proveedores que la saquean, unos más y otros menos, sin misericordia. Luego te das cuenta que el corte afecta a los vecinos, a las zonas comunes y a las farolas, si es de noche. Cuando yo era pequeño esto sucedía cada dos por tres y, además, había lo que se llamaba racionamiento, no de alimentos: no soy tan mayor, pero sí de energía. Cuando llovía poco o algún otro infausto acontecimiento se hacía presente, se interrumpía el servicio durante unas horas con preaviso. No era tan grave la cosa entonces porque la electricidad servía mayormente para iluminarse. Por eso, quizá, seguimos denominando al suministro, la luz. Se fue la luz, decimos aunque fuera brille el sol con entusiasmo. Antes teníamos velas en cada casa aún a riesgo de achicharrarnos en lugar de linternas y teléfonos móviles que alumbran una barbaridad.

Ahora, la cosa es totalmente distinta. La interrupción de lo que consideramos lo más normal del mundo produce un caos. En cada esquina hay un semáforo y en cada bocacalle un montón de vehículos procurando abrirse paso. En cada edificio hay uno o más ascensores que, en tales casos, simplemente se detienen sin entrar a distinguir si en ese momento están ocupados o no. Nunca olvidaré las dos horas que «disfruté» con un cliente mío al que había acompañado a una notaría donde para acceder había que montarse en un elevador de menos de un metro cuadrado de superficie. Una experiencia porque mi compañero de infortunio pesaba al menos ciento treinta kilos bien repartidos y ocupaba las cuatro quintas partes de la extensión disponible. La semana pasada, parece que estuviera contando penas, estaba en el sillón del dentista para mi revisión semestral. Me pude incorporar, pero por mis propios medios porque ya no funcionaba la reclinación, para encontrarme con la sorpresa que estábamos encerrados porque la puerta de salida funcionaba a través de un artilugio que había quedado desconectado. Tuvimos que recurrir al ingenio de un profesional de la clínica para volver a pisar la calle. Todo se detiene cuando no hay luz (lo digo a propósito para recalcar la confusión que introducimos). Las pantallas de la televisión y de los ordenadores adoptan un color negro retinto y se transforman en más aburridas de lo que normalmente son; si es de noche, los libros se pasan a ser ilegibles. Los aeropuertos, antes se volaba de día y de por ver, se colapsan, los hospitales, no digamos, porque los generadores sirven para lo justo: suturar al paciente y aplazar el resto, los cines, los teatros y, en general, todos los espectáculos de masas -aunque, bien mirado, al cine van cuatro gatos y ya no es un espectáculo de masas- se transforman en pistas de carrera para los participantes. Las alarmas pitan y los aparatos que se apagan se despistan en cuanto a horario. Me imagino que algún desaprensivo aprovechará la confusión reinante para hacer un «simpa» y deslizarse cautelosamente por el foro del restaurante donde estaba pasando un rato agradable. La verdad es que tampoco habría podido pagar porque la registradora no funcionaba y se ignoraba lo que había consumido. Si se había anotado, no se leía y si se había pasado directamente al disco duro como en los establecimientos pijos y desconfiados, otro misterio por lo menos hasta que se repusiese el abastecimiento. Y las tarjetas, claro, tampoco servían para nada.

En mi despacho, que no es la NASA ni un ejemplo de las más avanzadas tecnologías, debo reconocerlo, un apagón nos deja en la más absoluta de las indolencias. Con los brazos cruzados, impasible el ademán, ni mirarnos las caras podemos. El teléfono es una centralita que se declara en huelga. La fotocopiadora sólo da calor y durante poco rato. El trabajo es computacional por lo que se pierde aquello que se estaba picando y resulta imposible volver a él. Ni un café se puede preparar porque el calentador de agua también es eléctrico.

Pero lo peor es que se descuajeringó mi despertador y casi me quedo dormido al día siguiente.