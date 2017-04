Recelo con el SAS

Están los sindicatos sanitarios de la provincia de Málaga con la mosca detrás de la oreja. El motivo no es otro que la duda acerca de que el SAS cumpla el compromiso de que se cubrirán al cien por cien las vacaciones de los profesionales en verano y que no se cerrarán camas, quirófanos y plantas durante esos meses. Como decir es más fácil que hacer, y las promesas de los políticos unas veces se las lleva el viento y otras se convierten en papel mojado, los recelos aumentan a medida que pasan los días y el periodo estival se aproxima sin que se concreten las medidas. Bien es cierto que aún hay tiempo para determinar el número de contrataciones de sustituciones que se harán en hospitales y centros de salud, no lo es menos que los interrogantes siguen en todo lo alto. Y así se mantendrán hasta que se firmen, negro sobre blanco, los contratos que faciliten a los centros sanitarios malagueños trabajar a pleno rendimiento durante la época veraniega. En este asunto, hay que permanecer ojo avizor y no bajar la guardia. El gerente del SAS, Mariano Marín Patón, en una reunión celebrada con los sindicatos, el pasado 6 de marzo en la sede de la Delegación Provincial de Salud, expuso el boceto del llamado Plan Costa-Litoral. Entre otras cuestiones, ese proyecto pretende que los hospitales y los centros atención primaria no se conviertan en verano, sobre todo en agosto, en lugares donde la actividad se queda bajo mínimos.

El compromiso del SAS está muy bien y es necesario si no se quiere que haya otro verano calentito, no tanto por las temperaturas como por la falta de personal. La pregunta clave de este asunto es ¿cuánto dinero tiene previsto la Junta de Andalucía destinar a las contrataciones que se lleven a cabo? Es de suponer que cuando Marín Patón dio su palabra fue porque tenía claro que se dispondrá de las cantidades que garanticen la viabilidad de esos contratos. Creer lo contrario supondría sospechar que el gerente del SAS afirma algo que sabe que no se hará. Y no hay que pensar mal de él sin motivos que avalen la desconfianza. Así que a la Junta de Andalucía solo le cabe una opción para demostrar su buena voluntad política: cubrir al cien por cien (salvo excepciones) las vacaciones de los profesionales de hospitales y centros de atención primaria de Málaga durante el verano. Los pacientes tienen derecho a que la asistencia que se les ofrezca atesore la misma calidad en noviembre que en julio. Aquí no valen medidas tintas. Las cosas hay que hacerlas esta vez en condiciones y sin escatimar ni un solo euro.