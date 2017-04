LAS BICICLETAS SON PARA TODO EL AÑO

AVECES, contemplando las competiciones de motos y de automóviles, me asalta la duda de si realmente se trata de un deporte o de una prueba exclusivamente encaminada a demostrar las perfecciones técnicas de la máquina; puede que mucho tenga que ver las habilidades personales de los pilotos, pero una cosa es habilidad y otra el esfuerzo. Aunque se acepte la categoría de deporte, queda al margen de las posibilidades de los ciudadanos comunes, como es evidente. Muy diferente es el caso del ciclismo que, aparte del propio de la competición deportiva (en este caso tengo la certeza de que es una disciplina deportiva), puede resultar una práctica saludable y útil para quien quiera valerse de las dos ruedas. Algunos, no sin cierto pudor, confesamos no haber pasado de la fase de la bicicleta estática de gimnasio; nunca aprendimos a montar y todo hace suponer que será una asignatura pendiente para lo que queda de la película. En el terreno de la competición deportiva el nombre de Marbella lleva años sonando en las principales pruebas gracias al esfuerzo constante de Luis Ángel Maté, interesado además en crear escuela y poder transmitir sus conocimientos a potenciales profesionales. Pero en la ciudad de mi infancia, allá en los años sesenta y setenta, la imagen más entrañable que me viene a la memoria es la de una mujer, siempre vestida de blanco, de pelo con media melena o corto y moreno, recorriendo las calles en una bicicleta. Era un personaje que, a pesar de su humildad y vocación de anonimato, no pasó inadvertida ni nos dejó indiferentes: se llamaba Maruja Espada y desde la creación, a mitad de la década de los sesenta, de la residencia Jaeger para ancianos, entre las calles Trinidad y Viento, y hasta su cierre a finales de los noventa, fue su directora, defensora y artífice de su funcionamiento contra muchos vientos y no pocas mareas. Realizaba las compras circulando con su bicicleta y su tránsito callejero representaba casi un ritual de la solidaridad, con aquellos muy desfavorecidos que eran los ancianos a los que atendía. Le llamaban &lsquoseñorita&rsquo y el pueblo llano &lsquoMaruja, la de los viejos’ nada de tercera edad o mayores activos porque en aquellos tiempos el lenguaje entendía poco de matices o correcciones políticas. Casi nueve años han pasado de su fallecimiento y una placa, en la fachada norte del templo de Santa María de la Encarnación, recuerda su testimonio de caridad y solidaridad. En la Marbella actual proliferan las bicicletas de uso cotidiano, aunque no parezcan que influyan significativamente en el descenso de la circulación de las cuatro ruedas. En los últimos años, bien por la presión legítima de colectivos ciclistas o por las preferencias de los políticos en ejercicio de la autoridad; quizás por ambos motivos, se han venido trazando diversos tramos de carril para bicicletas. En ocasiones han significado también el cambio radical en las condiciones del tráfico, como es el caso de la Calle Camilo José Cela, con el añadido de la supresión de aparcamientos; circunstancia esta última que se volvió a repetir en la Avenida Nabeul. Tras la apertura de estos tramos (en ocasiones con una fuerte contestación vecinal), la realidad que se observa es la escasísima utilización por parte de los ciclistas. Temiendo que se tratase de una apreciación personal errónea, pregunté a varios taxistas (fedatarios muy fiables de lo que acontece en nuestras calles) y me confirmaron que rara vez se aprecian bicicletas en ellos y sí muchos peatones que lo conciben como una acera. Los detractores, que ante cualquier novedad surgen, tienen los argumentos servidos para echar en cara al equipo de gobierno una obra aparentemente innecesaria. Creo que el carril bici es un avance y el reconocimiento legítimo a los usuarios de la bicicleta a poder circular por una senda adecuada y segura, como pasa en las más importantes ciudades del mundo. Posiblemente, sin embargo, la demanda no era tan mayoritaria como se creía y se han adelantado en la implantación. Aunque puede que sencillamente se trate de la necesidad de una pedagogía desde lo público para crear el hábito de uso. En una climatología como la nuestra, las bicicletas deben ser para las cuatro estaciones.