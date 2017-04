Esos jóvenes

Tiene razón Isabel Coixet. Dejemos de hablar de los millenials. De las películas que les gustan, del libro que adoran, de los artilugios que matan por tener. Más allá de la inercia del lugar común, si estamos ante una generación de personas nacidas entre 1981 y 1995, aproximadamente, ¿cómo va a ser un grupo homogéneo? Pero igual que no lo son los nacidos entre 1945 y 1959. Según un estudio británico, los jóvenes entre 18 y 33 años se van de viaje en función de las fotos que puedan hacer. Es decir, eligen viajar a un sitio u otro según lo ‘instagrameables’ que sean las vacaciones. Hay que ser merluzo. Pero no se me ocurre decir que los millennials son unos merluzos. O que el príncipe Harry lo es. Aunque lo sea. Lo peor de hablar de millennials es que siempre acabamos señalando su grado de ceporrez. El tipo que atacó el autobús del Borussia Dortmund pretendía que el club bajara en bolsa para ganar dinero. Es millennial. Y Kiko Rivera.