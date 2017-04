Después del esfuerzo

Los recuerdos de mi infancia acumulan papeles y montañas de libros. Manuales de didáctica, cuadernos de Geografía e Historia, mapas políticos y físicos, o un volumen de ‘Ciencias Sociales’ para octavo de EGB que mi padre firmaba en la casilla de ‘Profesor’ con una elegante caligrafía que entonces llamábamos letra de imprenta. Y no sé por qué, pero de todos aquellos legajos, que compartían espacio con las exámenes corregidos en hojas cuadriculadas que lucían el membrete de su colegio, siempre me viene a la memoria uno en particular. Era un ejemplar de la ‘Revista Española de Pedagogía’. Pertenecía a uno de los centenares de envíos postales que recibía del Colegio Oficial de Licenciados en Filosofía y Letras. Aquel número en concreto era de 1973. Por qué conservaba ese y no otros de los miles que le llegaron a lo largo de sus años de enseñanza lo desconozco. Quizá por ese impulso que a veces tenemos los padres de almacenar documentos, fotos, papeles de los años en que nacieron nuestros hijos. O simplemente porque se prometió recortar algo de esa publicación y luego el tiempo fue dejando sin fecha ese propósito.

Lo cierto es que, hace no mucho, ordenando su caja de ‘aquellas pequeñas cosas’ que cantó Serrat, me reencontré con esas páginas ajadas misteriosamente retenidas durante más de 40 años. Así que me puse a hojear esos textos, empujado por la melancolía de regresar sobre su pasado, que también es el mío; y al mismo tiempo por la curiosidad de averiguar qué pudo interesarle tanto. Y en esa búsqueda tan personal hallé lo que interpreté como posible respuesta. Era un artículo en torno a la ‘pedagogía del esfuerzo’ que firmaban varios educadores de la época. Aquel texto escondía una reflexión: «Habremos fracasado si el sistema educativo no es capaz de transmitir al alumno que el esfuerzo lo articulan recompensas y fracasos. Y el aprendizaje tanto en la escuela como en la vida misma se ensambla a través de las dos».

Pensaba estos días en esa demoledora sentencia a propósito del real decreto que prepara el Gobierno para que los alumnos de Secundaria puedan obtener el título incluso con dos suspensos. Otro escalón más en esta dinámica de paños calientes que desde la ‘promoción automática’ de la Logse ha ido desarmando al profesorado de la poderosa herramienta de la evaluación para medir el aprendizaje. Y en ese camino, claro, se han ido quedando a jirones la comprensión oral, las destrezas del razonamiento abstracto, la belleza de unos verbos bien conjugados, el placer de escuchar a quien se expresa con propiedad, concisión y claridad... hasta dar con nuestro devaluado sistema contra el suelo del informe Pisa. Y todo, por no haber entendido lo que escondían aquellos viejos cuadernos de pedagogía de mi padre: que aprender, como vivir, está hecho de las recompensas y fracasos que siguen a nuestro esfuerzo.