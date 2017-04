Era casi la única cosa que estaba bien de la LOMCE y nos la cargamos a un mes y poco de acabar el curso. Los alumnos podrán obtener el título de la ESO con dos suspensos y menos de un 5 de nota media (siempre que no sean simultáneamente Lengua y Matemáticas). Así que, después de eliminar las reválidas, el paso de la secundaria a Bachillerato se queda prácticamente igual que antes.

Probablemente sea la peor ley educativa de la historia de España, que consiguió poner a alumnos, profesores y padres en contra, pero casi nada que es cien por cien malo y la LOMCE, tampoco. Es evidente que el sistema español necesita cambios, hechos con consenso y estabilidad. De lo contrario es mejor que se quede como está, porque las modificaciones sucesivas sólo son útiles para volver locos a los que tienen que ponerlas en práctica, con la incertidumbre de no saber cuándo y cómo se va a aplicar la nueva ley casi hasta el minuto anterior.

Hacer una reválida al final de los ciclos educativos resulta feo y ningunea a los maestros. Es algo así como evaluarles indirectamente, dudar de las notas que han estado poniendo durante todo el curso esos en cuyas manos hemos confiado la educación. Sólo sirve para hacer una criba con otro criterio distinto, que puede ser bastante más arbitrario que una evaluación continua. Primero porque ese tipo de exámenes es puntual y porque pueden tener un mal día. Pero pasar de que haya que volver a examinar al aprobado y al sobresaliente (reválida) a que se pueda sacar el título de la ESO con hasta dos suspensos sin ni siquiera un cinco de media resulta completamente absurdo.

¿Cuál es el sentido de poner exámenes y calificaciones si se puede aprobar suspendiendo? Y sobre todo: ¿para qué? Quizás para explicarles a los alumnos que no es necesario que se esfuercen mucho en todas las asignaturas y que pueden levantar el pie en un par de materias que, total, tampoco es para tanto y van a obtener el título igual. Si se trata de que la tasa de abandono educativo temprano, que en España ronda el 20% y es casi el doble de la media europea, no siga creciendo, ese no es el camino.

Puede que el problema sea que cuando hablamos de qué hay que reformar en la educación dediquemos más tiempo a discutir si hay que financiar a los colegios que segregan por sexo o a otras cuestiones ideológicas que a las realmente educativas. Puede que hablemos más de creencias que de formación. Quizás por eso propuestas como la de Marina, que plantea un cuerpo de élite de maestros con siete años de estudios y evaluaciones sistemáticas, o un MIR de profesores, estén en un cajón. Y todos sabemos la diferencia que supone, con la misma ley, tener uno bueno o uno malo. Claro que en el último barómetro del CIS la educación sigue lejos de las grandes preocupaciones. Y eso no nos deja muy bien.