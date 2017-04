Peligro: padres en la grada

Han corrido por las redes estos días las imágenes de varias trifulcas al borde de unos campos de fútbol. Vemos en ellas a padres y madres de los pequeños jugadores intercambiándose golpes e insultos con un furor digno de mejor causa mientras sus hijos contemplan el espectáculo entre la impotencia y el rubor. Que la grada de las competiciones deportivas infantiles no suele ser un modelo de ‘fair-play’, ya lo sabíamos. Pocas pasiones hay más desatadas que las de unos padres convertidos en hinchas de sus hijos y especialmente si perciben que estos son víctimas de la injusticia arbitral o del exceso de celo defensivo del equipo rival. Ahora bien, se supone que entre los deberes paternos figura también el de dar a la prole ejemplos de moderación y no de pugilismo. Algo debe de haber en el fútbol que, a diferencia de otras actividades recreativas o incluso competitivas desarrolladas por los niños, desquicia a los padres que acuden a los partidos despertando en ellos actitudes propias de primates. No vale decir que esas escenas se ven en todos los deportes porque no es cierto -o, si lo es, se queda en algo estadísticamente insignificante-. Ocurren especialmente en el fútbol debido a que el fútbol concentra más que ninguna otra modalidad deportiva los anhelos y las frustraciones de los seguidores.

¿Qué está antes, el padre o el aficionado, el educador o el hooligan? Por desgracia, todo parece indicar que en el momento en que el niño salta al campo la paternidad queda en suspenso y es reemplazada por un forofismo desenfrenado. Los motivos son diversos, y tienen que ver tanto con factores ambientales como con impulsos internos. Entre los primeros destaca, sin duda, la peculiar naturaleza de esa arma de distracción masiva llamada fútbol, que parece haber conquistado para sí un fuero que le dispensa de cumplir las normas vigentes en todos los ámbitos de la vida social. Para un amplio sector de la sociedad, el fútbol supone la abolición de las reglas básicas de la urbanidad y hasta de la convivencia, por no mencionar las de la justicia. El descontrol emocional de las aficiones llevado a la competición entre niños puede provocar, y de hecho provoca, que familiares habitualmente sensatos, educados y cabales pierdan los estribos al ver una zancadilla propinada a su hijo o ante un fuera de juego señalado por el árbitro y a su parecer inexistente. Si en las altas competiciones estos lances dan lugar al insulto a coro, ¿por qué no va a pasar también en las pequeñas, habida cuenta además que en ellas es más estrecha la implicación del espectador en lo que le ocurre al jugador?

El fútbol tiene una capacidad especial para encender ensoñaciones en los progenitores que creen tener en casa un futura estrella. Por alguna extraña razón, desde que el niño empieza a destacar en las categorías inferiores suele suceder que sus padres caen en una especie de ‘anumerismo’ que les impide calcular las escasísimas probabilidades de cualquier niño para llegar ya no a la cumbre del éxito, sino a un discreto pasar en la profesionalidad. A esta percepción deformada de la realidad se añaden otros poderosos factores psicológicos. Abunda en los adultos la esperanza de que los hijos sean lo que ellos nunca pudieron ser. Es un ansia legítima y hasta cierto punto benéfica que sin embargo ante el horizonte deportivo se torna fantasía obsesiva y perniciosa. Los padres futboleros no solo pretenden que sus hijos los rediman de un pasado vulgar, sino que les aseguren un futuro boyante. Decía Cocteau que un niño prodigio es un niño cuyos padres tienen mucha imaginación. Y mucha ambición, habría que decir en estos casos. Total, que esta espesura emocional, esta alta densidad de expectativas puestas en un porvenir más que incierto, esta concentración de presiones familiares y sociales sobre una criatura que en principio solo venía a jugar, convierten las gradas y las tribunas del campo en un polvorín perfecto.

Jules Renard «Un padre tiene dos vidas: la suya y la de su hijo»

Tan erróneo sería negar el aspecto educativo de muchas competiciones como cerrar los ojos ante la generalizada perversión a la que estas acaban siendo sometidas por parte de unos padres agresivos y enfurecidos contra todos los actores de la función: contra el entrenador, porque no da minutos de juego a su figura; contra los rivales, porque no cesan de cometer faltas; contra los compañeros de equipo, porque no dan la talla ; contra el árbitro, porque cree que está puesto ahí no para controlar el juego sino como chivo expiatorio o muñeco de pimpampum; y contra su propio hijo, en fin, porque no lo ve como un hijo sino como una inversión que no acaba de dar los réditos esperados. Así las cosas, si todavía alguien pretende hacer del fútbol para niños una actividad educativa, solo le queda una solución: prohibir la entrada a los padres. Al fin y al cabo a nadie se le ocurre dejar que los padres entren en las aulas de los colegios donde sus hijos reciben clase. Entonces, ¿por qué permitírselo en estos otros recintos?