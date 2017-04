La película ‘Hijos de los hombres’, del mexicano Alfonso Cuarón, comienza con la noticia de la muerte del hombre más joven del mundo, pero aquí nos ocuparemos de la muerte de la mujer más vieja, Morano, que da paso a Brown (morena) y, en Europa, a Rubio. La italiana Emma Morano, que tenía 117 años, achacaba su longevidad a la dieta de tres huevos diarios y al celibato mantenido durante décadas. Pensaba que el celibato hace la vida más larga, pero no que la alarga. Es como la sensación térmica, que nos hace sentir más calor o más frío del que marcan los termómetros. Lo importante al final es lo que sentimos, por eso es bueno pasar de vez en cuando por el psicólogo, para asegurarnos de que las sensaciones no nos llegan demasiado distorsionadas. Llegar en buen estado a los 117... bueno, pero ni celibato ni tres huevos. Uno. Y con patatas. La vieja más pelleja pasa a ser Violet Brown, de Jamaica, donde corren que se las pelan. En Europa es Ana Vela Rubio, que según el periódico que uno consulte es cordobesa o barcelonesa, lo que a los 115 no es que importe demasiado. Antes, tampoco, pero se empeñan en atarnos al lugar donde hemos nacido, que en todas partes suele ser el mejor del mundo. Ana Vela nació en Puente Genil y vivió en Málaga, donde regentaba una tienda. No se casó con su pareja y padre de sus hijos (uno de los cuales murió el año pasado en Málaga a los 86) porque la familia de él desaprobaba la unión. En 1950 se mudaron a Barcelona, donde ha trabajado de modista. Su pequeña hija Ana, que tiene 90 y por tanto sólo ha conocido una guerra mundial y la civil, va a visitarla a diario.

La vida, cuando no es una cárcel, que dure cuanto más mejor, siempre que la sensación térmica sea la correcta. Marcos Ana, que murió hace unos meses a punto de cumplir 97, fue encarcelado a los 19, en 1939, y no fue liberado hasta 1961, 23 años después. Publicó un libro de memorias titulado ‘Decidme cómo es un árbol’. Mucho más joven, aunque se apellide Viejo, es el empresario detenido ayer por la financiación ilegal del PP de Madrid, donde también han detenido al ex presidente Ignacio González, que tiene un ático con vistas, muchas vistas. Tenían la vejez asegurada, pero es probable que la pasen en el lugar menos pensado. No sabemos si Ana Vela se ha cansado de seguir la telenovela de los telediarios españoles, que van mexicanizándose. Sin salir del Sur, ayer se hablaba de casos de corrupción en el PP de Marbella, en el de Torremolinos, en el de Madrid, se recordaba el 3% exigido por políticos catalanes, las trabas del fiscal general a las investigaciones contra la corrupción, la supuesta compra infladísima de una empresa por Gallardón, las conclusiones presentadas por Eduardo Zorrilla sobre el escándalo de Art Natura. En fin, la sensación térmica está para dejar la dieta de los tres huevos y morirse prontito. Pero el celibato no, que nos dejen algo.