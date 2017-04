Nostalgia, pero del futuro

El 25 aniversario de la Expo’92 tiene tan emocionados a los sevillanos, que la disfrutaron, como indiferentes a buena parte del resto de Andalucía. Es curioso comprobar las distintas temperaturas del entusiasmo, que demuestran de nuevo que la realidad es más rica y resiste pocas simplificaciones. Las vivencias personales de cuantos se beneficiaron del evento, trabajaron en él con un espíritu encomiable, se corrieron serias juergas y, sobre todo, tenían 25 años menos, son simpáticas y hasta enternecedoras. Como lo es mirar el álbum de fotos oficiales, con esa Lady Di cabizbaja, Carolina de Mónaco tan glamourosa, Fidel Castro y otros protagonistas de la agenda. En un grupo de wahtsapp con colegas se ponía de manifiesto esta distancia: las sevillanas contaban su vida alegre de entonces; las de fuera, un episodio de visita ocasional, cuando no el recuerdo del sentimiento de agravio del sevillanismo hacia nuestros respectivos territorios.

Confieso que con los años cada vez me gusta menos la nostalgia. Creo que es tramposa por sí misma, porque la memoria es selectiva, y que si se la deja campar por sus respetos no conduce a nada más que a la melancolía. Sobre todo porque lo que evoca, inmediatamente, es ese concepto acuñado por Luis García Montero, la ‘nostalgia del futuro’, lo que nos se prometía y nunca llegó.

La verdad es que 25 años después, ver a los Reyes eméritos, a Felipe González, oir esa retórica grandilocuente, los seis meses en que «Sevilla fue el centro del mundo» y demás, induce a la tristeza, pero también ayuda a vislumbrar cuánto hemos cambiado desde aquello. Cuántos ídolos caídos.

Es evidente que en 25 años Andalucía ha avanzado, faltaría más. Que la inversión que se hizo, con la percha del quinto centenario del descubrimiento de América, fue potente y que dejó como grandes herencias el AVE y la A-92, no cabe duda. Como lo es que Sevilla cambió, ganó un parque tecnológico, un museo, un parque de atracciones, una nueva ronda de circunvalación. Pero la celebración no deja de recordar que al resto les supuso poco sólido entonces y que 25 años después las diferencias entre provincias se mantienen. Por no hablar de las infraestructuras, en general, que siguen sin resolver carencias, con tono de discriminación y con serias consecuencias para la población, como es el peaje de la autopista Sevilla-Cádiz, la falta de inversión para impulsar de una vez la línea Algeciras-Bobadilla y, si hablamos de AVE, clama la marginación de buena parte de la Andalucía Oriental, Granada, Almería y Jaén, que, como ponía de relieve un reciente estudio de la Consejería de Fomento, siguen sin estar conectadas siquiera entre ellas por velocidad alta, cuando tres provincias similares en peso poblacional, La Coruña, Orense y Pontevedra, lo consiguieron hace tiempo.