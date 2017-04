Una bruja llamada Zulema ha limpiado al Cruz Azul, el equipo de fútbol que Paco Jémez dirige en México (lo hizo en la entrada porque no la dejaron pasar). La señora dice que el conjunto está bajo una maldición desde 1997, cuando ganó su último torneo. Pujol tenía a Adelina. En el PP, algunos no se explican lo que les está pasando. Cualquier día llaman a una bruja para que les quite el mal de ojo. Lo que pasa en el partido, entre otras cosas, es que han tenido mucha pachorra para atacar la corrupción, para renovarse de verdad (sin olvidar que durante el mandato de Rajoy es cuando los corruptos han sido expulsados del PP). Pero la bruja ya la tienen: Cifuentes, sujeto activo y no pasivo en los tribunales. Va a acabar con el aguirrismo y a tener más legitimación que Rajoy y la vicepresidenta, que no parecen haber hecho mucho. Cifuentes puede hacer la limpia sin humos ni hierbas ni aguardiente, con las decisiones que no han tomado otros.