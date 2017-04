Iluminación cotidiana

HAY que ver como pasa de rápido el tiempo, como transcurren los días sin que nos demos cuenta y como se producen cambios en nuestra vida cotidiana sin que a veces tengamos conciencia de que éstos llegaron. Los que vivimos en Marbella todo el año (podríamos aplicarlo también a otros lugares) no observamos con detalle las variaciones que se van produciendo en nuestra ciudad a lo largo del año, pero aquellos visitantes que acuden cada doce meses suelen ser los más indicados para que te hagan ver que lo que tenían en su anterior visita es ahora distinto. Esto no es bueno ni malo, es diferente.

Por ejemplo, hay quien te comenta que han cambiado las direcciones de muchas calles y que eso les ha despistado, o que carriles bici que antes no existían, y por los que se ve a pocos ciclistas, ocupan lugares que antes eran aparcamientos. También que su banco de toda la vida ha cerrado sus puertas y ahora utiliza otras oficinas. Eso ya lo habíamos comprobado nosotros, muchos de los cuales supimos por otro columnista de este periódico, Paco Moyano, que nuestra bancaria particular, Juanita, se había jubilado y que coincidió con la clausura de las instalaciones de su banco, unas magníficas oficinas en pleno centro que posiblemente acoja a uno de los comercios chinos especialistas en conseguir los locales más espaciosos. Hoy, los usuarios de la entidad se tienen que acostumbrar a otras caras que les son desconocidas, si no te mandan a realizar la operación por el cajero automático o por internet, incluyendo en este trabajo el descifrar un buen número de códigos que certificarán el papeleo (casi siempre para pagar).

Hubo un tiempo, y no hace tantos años, en los que desaparecieron de nuestras calles (céntricas o barrios) aquellas tiendas de comestibles en las que se compraban los productos a granel y las frutas y verduras tenían todas las garantías. En poco tiempo desaparecieron, porque los mejores locales comerciales los acaparaban las entidades bancarias, que crecían como hongos y que se atrevían a abrir oficinas con tan solo un empleado. La táctica era la cercanía absoluta para el cliente. A veces suele ocurrir que se le la vuelta a muchas situaciones y, actualmente, vuelven a resurgir las fruterías, quizás porque los múltiples propietarios de campitos en los municipios cercanos han encontrado una fórmula de conseguir algunos ingresos ante la falta de expectativas en otras facetas.

Y los bancos van cerrando oficinas y te obligan a realizar las operaciones utilizando las nuevas tecnologías, porque acercarte al mostrador de toda la vida a ingresar o sacar, a cambiar efectivo o a saber qué hacer, ya cuesta dinero. El empleado de banca ya no es tu amigo, aquel que te facilitaba las operaciones habituales, ahora es un lujo. Además, sin haber tenido culpa se ha visto muy devaluado a causa de las cláusulas suelos y las preferentes, Y si te quieres quejar lo tendrás que hacer a través de una &lsquomaquinita&rsquo parlante que nunca tiene la pregunta o respuesta adecuada a tu problema.

Y llega la Semana Santa, en pleno abril, con la luz de la primavera que parece inyectarte sangre nueva, y parece iniciarse un nuevo curso. El primer examen es el de la ocupación turística, que supuestamente indica que es lo que va a ocurrir en el resto del año. Y está claro que sin esta ocupación no podemos hacer otros cálculos, porque en ellos va nuestra economía.

Pero a nuestros ocupantes hay que darles cada año algunos incentivos que les permitan analizar que los doce meses transcurridos no han pasado en vano y que la zona turística a la que le son fieles durante mucho tiempo se sigue moviendo en positivo. A estos les trae sin cuidado las luchas entre grupos políticos o las del interior de alguno de ellos. Siempre valorarán las mejoras de la ciudad que eligen para pasar sus vacaciones. Por eso no pueden encontrarse que un Jueves Santo por la noche parte del centro de Marbella se quede sin suministro eléctrico. Y también hay que escuchar a los hoteleros y restauradores que sufrieron las consecuencias de esta anomalía que tanto daño puede hacer en fechas tan señaladas. En la calle se discute sobre esto, y bastante, porque se le suele dar importancia a lo que para otros pueden ser pequeños detalles. Unos dicen que no se cuenta con la potencia adecuada por parte de la compañía correspondiente y otros que las instalaciones están obsoletas y no aguantan una sobrecarga, pero solucionar esto es tan importante como acometer la regeneración de las playas. Hay que tener luces para que brille nuestro destino. Y cuando digo luces las digo en el doble sentido, las que iluminan y la de quienes tiene que invertir en facilitar las cosas. Cobrar unas tarifas eléctricas que se han incrementado notablemente valen al menos una queja y una exigencia de buen trabajo.