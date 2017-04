Corea de Lepe

Corea del Norte es Lepe con poder nuclear. Aunque he leído que Murcia ha sustituido a la localidad onubense como objeto de chufla. Da igual. Es difícil competir con un país que sólo autoriza 30 tipos de peinados, 15 para hombres y 15 para mujeres. O donde Kim Il-sung, el abuelo del actual dictador, un tipo nacido el mismo día que se hundió el Titanic, es conocido como el ‘líder eterno’, con lo cual es el único jefe de Estado cadáver. No me extraña que en su última novela (‘Enviada especial’), Jean Echenoz plantee un complot contra Corea del Norte. La mujer de un cantante pop es secuestrada con el fin de mandarla a Pyongyang para seducir al hombre de confianza de Kim Jong-un. Y ahora nos enteramos de que la armada nuclear enviada por Trump a la República Popular Chiflada tomó el rumbo contrario para ir a Australia a unas maniobras. Parece que la semana próxima sí va a Corea del Norte. Lo mismo acaban en Villar del Río. Sin Pepe Isbert.