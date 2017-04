Cincuenta de cien

El cinco de junio de 1967 se colocó en los escaparates de las selectas librerías porteñas la primera edición, de Editorial Sudamericana y por especial insistencia de su editor Porrúa, una novela llamada ‘Cien años de soledad’ firmada por el periodista y narrador colombiano Gabriel García Márquez, relativamente conocido por tres títulos: ‘La hojarasca’, ‘El coronel no tiene quien le escriba’ y ‘La mala hora’. La cuestión es que en una semana se agotaron los ocho mil ejemplares de la primera edición, y así la bola de nieve creció y creció, y volvió a crecer, hasta llegar a los cuarenta millones de unidades vendidas en casi todos los idiomas del mundo.

Gabo, apodo de García Márquez, repitió éxitos y ningún fracaso, antes de que le traicionara la mente, de perder sentidos y sensibilidades, antes de dejarnos en 2014, lo que le evitó ver morir a su amigo del alma, caudillo de caudillos, Fidel Castro; es cosa sabida que ninguno de sus otras obras, alguna incluso superior en cuanto a estructura y alcance simbólico, igualaría a ‘Cien años…’, relato singular tocado por una gracia deudora de Mutis, de Miguel Ángel Asturias, y del ‘Tirano Banderas’ de Valle Inclán; esta gracia frondosa, original, autónoma, ha convertido a esta novela en la esencia del ‘boom latinoamericano’ donde lo real maravilloso se fundió con la ‘cantidad hechizada’, en palabras de Lezama Lima enfrentado al manierismo de Carpentier, otra pluma laberíntica; muchos se equivocaron sobre el alcance que iba a tener esta narración apasionada, sin ir más lejos, Carlos Barral -este libro nunca tendrá éxito-, o el gran Borges -no pudo pasar de las primeras páginas, aunque cuando le entrevistó Soler Serrano en La 2, dijo que era un libro espléndido. ‘Cien años…’ es la historia de una saga, los Buendía, que nacen, copulan, se reproducen y se extinguen, a lo largo de varias, cinco si no me traiciona la memoria, generaciones, con sus peripecias visibles e invisibles, entre lodos, pestes, sombras, gavieros, caudillos, gitanos, nacimientos y decesos, que no son sino bucles por los que el lector arribará a un lugar único, portentoso y variable: Macondo, catarata cristalina que terminará sepultada por un atroz polvo blanco. El propio Gabo afirmó que Macondo, más que una ciudad -su Aracataca natal-, era un estado de ánimo, simple nombre que bautizaba una finca bananera, y que irá hundiéndose en un cenagal irreparable por las acometidas de la ‘United Fruit’, pero que será elevado a los cielos inmortales de la literatura. Es cuando la ficción supera lo real, sigan lo que digan. Como estoy pedigüeño últimamente, y sobre todo, porque pedir sale gratis, solicito que el próximo 5 de junio un grupo de escritores de aquí y allá leamos fragmentos de ‘Cien años de soledad’conmemorando los cincuenta años de su primera edición. Málaga tiene algo de Macondo, y aunque no sea ficticia, sí es muy poética: Macondo y Málaga hermanados. No estaría mal señores programadores, y quien avisa no es traidor.