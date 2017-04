VOCACIONES

NUESTRA Universidad, la de Málaga, por supuesto, es conocida como UMA, el mismo nombre que mis hijos, cuando pequeños, asignaban a la rueda, invento comparable en cuanto a su importancia, aunque no en cuanto a su oportunidad, con las universidades. Me acuerdo perfectamente cuando se fundó. De lo orgullosos que nos sentíamos todos -Málaga y provincia-: habíamos llegado a la mayoría de edad académica. No teníamos nada que envidiarle a Oxford ni a Bolonia, ni a París. Fue un gran esfuerzo de muchos que se sacrificaron en beneficio de la comunidad y hoy, lo que fue un proyecto largamente acariciado, es una realidad que da prestigio al paraje. Ya son muchos los que han egresado de sus aulas y varios imparten allí sus clases devolviendo al caudal del saber, corregido y aumentado, lo que de él se han nutrido. Vamos, que no soy imparcial porque es una de mis tres alma matre y la más próxima en el tiempo y en el espacio. (Matre no es gazapo: es plural)

Hace un par de semanas dio a conocer la corporación su oferta para el próximo curso. Un poquito menos plazas que las del año pasado pero muy contundente, a pesar de ello. Casi ocho mil nuevos alumnos podrán matricularse en alguna de sus setenta titulaciones aproximadamente en sus casi veinte centros. Un coloso de la intelectualidad. Me he dado el gusto de examinar las diferentes ofertas, con cuidado porque generalmente cuando lo hago estoy a punto de sucumbir a la tentación de apuntarme a alguna de las ramas del saber que me han sido esquivas. Es muy variado el repertorio. Desde los Estudios de Asia Oriental -se aumenta en un cincuenta por ciento el número de posibles alumnos- hasta la Podología, que, sin embargo y curiosamente, se reduce en un veinticinco por ciento. Inexplicable porque los podólogos son cada vez más necesarios, por lo menos en Marbella, donde los turistas -quizá para no gastar mucho- dan largas caminatas por el Paseo Marítimo. En estos días, era una multitud la que se desplazaba. Aumenta, en cambio y es muy explicable, la Ingeniería de Computadores pero se reduce la Ingeniería del Software que yo pensaba que era casi lo mismo. Aunque bien pensado, la primera debe ser de Hardware que es más durable dentro de lo efímero que son estos aparatos. Disminuye la oferta de enfermería. Somos más sanos que nuestros abuelos, qué duda cabe, pero es uno de los pilares de las exportaciones: en el Reino Unido, todas o casi todas las enfermeras son españolas y, además, amables y guapas. Da gusto que te internen en un establecimiento hospitalario. Las demás carreras están más o menos como el pasado año pero ¿seguro que adivinan cuál es la que más inscritos admite? Derecho, por supuesto. La Facultad de Derecho no es la más generosa. La superan, con creces, las de las Ciencias de la Educación, las Económicas y Empresariales y las Ingenierías Industriales -mi sobrino Guillermo allí se prepara- que imparten conocimientos que pueden reputarse por algunos más útiles que las ciencias jurídicas. Pero lo que es la carrera misma no la supera ninguna y sólo la iguala, en cuanto a oferta solamente, la de Graduado en Educación Primaria.

La primera facultad que abre una nueva universidad es la de derecho porque sobran los profesores y no se necesita mucha impedimenta para impartir enseñanza. Ni libros, en los tiempos que corren. Pero no deja de ser llamativo que después de tantos años, la UMA siga ofreciendo casi el cinco por ciento de su matrícula a aspirantes a Abogados, notarios, jueces, fiscales, funcionarios, registradores de la propiedad y mercantiles. Me pregunto si es tanta la vocación que anima a los desorientados estudiantes de secundaria que a una edad en la que normalmente se piensa en las musarañas deben adoptar decisiones trascendentales de las cuales les será difícil apartarse en el curso de su vida.

Por razones que es fácil imaginar, he conocido a cientos, a lo mejor miles, de Abogados. Siempre he estado a vueltas con la cosa institucional, por lo menos en los últimos treinta años desde que me propuse conseguir una delegación del Colegio en nuestra ciudad y he sido muchas veces candidato a algo. He tratado a auténticos profesionales pero también a unos cuantos -y lo digo con gran congoja- compañeros que han pasado por la Abogacía sin pena ni gloria y que, a pesar de los años, no han llegado a comprender lo sublime que es.

Es que la vocación se necesita para cualquier sacerdocio.