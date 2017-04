Todos hemos fantaseado en algún momento con la idea de volvernos invisibles, una de esas ilusiones infantiles alimentadas por las historias de superhéroes. Sentirse invisible sin pretenderlo, contra el propio deseo incluso, es otra cosa. El matiz de la imposición cobra entonces forma de condena al ostracismo, de fuerza que empuja hacia abajo cada vez que se intenta alcanzar la cima para sacar la cabeza, como en el mito de Sísifo. Una frustración similar sienten las afectadas de endometriosis, una enfermedad que la mayoría de hombres ni siquiera sabríamos deletrear pero que padece al menos el diez por ciento de la población femenina en edad fértil, más frecuente que el asma, la diabetes, el sida o la epilepsia pero incomprensiblemente silenciada. Consistente en el crecimiento de tejido fuera del útero, en los casos más graves su tratamiento incluye cirugía y extirpación de órganos. No tiene cura, aunque sería más correcto decir que aún no se ha encontrado cura. La falta de investigación de esta dolencia y su desconocimiento generalizado contrastan con su alarmante incidencia. Hace unas semanas tuve la oportunidad de conocer a cuatro supervivientes, mujeres que han atravesado un calvario de dolores, diagnósticos fallidos, operaciones y prejuicios. Durante años, porque el tiempo medio de diagnóstico de la endometriosis roza la década, tuvieron que escuchar que no padecían más que reglas abundantes, que exageraban, que eran débiles e incluso que estaban locas. Fueron tratadas con ansiolíticos y antidepresivos. Les insinuaron que tenían gases, hemorroides y hasta lesiones sexuales.

Me preguntaron si creía que los avances médicos y científicos de la endometriosis permanecerían en una fase tan inicial en caso de que fuera una enfermedad padecida por los hombres. No respondí. Sospecho que me avergonzaba la respuesta. La brecha social que provoca la desigualdad alcanza todos los ámbitos, también la medicina, pero seguimos creyendo que es una cuenta pendiente que atañe únicamente a las mujeres. El asunto suscita unanimidad cuando no se rompe el cascarón de las buenas intenciones, cuando la lucha por conseguir una sociedad más justa se limita a la teoría y los eufemismos, pero la puesta en práctica de iniciativas reales y pragmáticas sigue incomodando. Lo vemos a diario; en las declaraciones de una representante pública que anima a «hacerse la rubia» en reuniones de trabajo o en las trogloditas solicitudes de inconstitucionalidad de la Ley Integral. Como si el machismo fuera un tema menor. Como si no matara.