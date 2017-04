El autobús de Podemos retrata a España. No por la manía de sacar autobuses publicitarios a la calle, sino por vender como nuevo un cacharro que difícilmente pasaría la ITV. Le pasó a mi primo, que compró en Málaga un coche en supuesto buen estado y tuvo que tirarlo poco después, y le ha pasado ahora a Pablo Iglesias, que ha hecho el primo. El primer día fue bien, como el coche de mi primo, pero el segundo no ha podido circular. Arrancaba, sí, pero el embrague no embragaba. Es bueno hacer una lectura positiva, y esta es que no hubo una reunión de primos para ir a romperle las piernas al vendedor del coche, un ser despreciable, con un par de pistones y cojinetes para parar un tren, un listo, con sus piernas intactas por la civilización de la familia. Es necesario hacer un seguimiento del autobús de Podemos. Comprobar papeles, revisiones y la reparación; asegurarnos de que la avería no se paga en negro en el taller de ningún primo listo de uno de Podemos, que el taller no emplea a ningún mecánico sin contrato, que paga las horas extras de los trabajadores, que recicla el aceite, que si no usa piezas de recambio nuevas lo avisa, que no cuelga en sus instalaciones calendarios con fotos de mujeres desnudas, que el mecánico se cambia el mono azul oscuro casi negro de vez en cuando, que si tiene un luminoso con la palabra ‘garaje’ ha escrito la primera con g y la segunda con j. La trama del autobús.

Autobús al revés es subotúa, que parece un insulto en portugués, un insulto gordo. El lunes un hombre se dirigía a un supermercado cerca de Lisboa y le cayó una avioneta encima. El piloto era suizo y los pasajeros franceses. La aviación centroeuropea no pasa por sus mejores momentos. Entran ganas de volver al autobús. En México no cayó el otro día un avión sino sus ocupantes, lanzados por narcotripulantes. En mi barrio una muchacha rayando la mayoría de edad saltó hace años de un octavo piso porque su novio la había dejado. Cayó encima de una mujer de ochenta. La señora murió y la joven que no había aprendido a soportar un adiós se rompió una pierna. También en mi barrio, el año pasado una niña de siete años cayó desde un séptimo piso y se salvó al caer sobre un coche. Milagro. En Tudela, un conductor hasta arriba de coca atropelló ayer a un joven, que ha muerto. El conductor es de Milagro. En La Línea cien vecinos se pasaron de la raya. Apedrearon a siete guardias civiles y policías para que no detuvieran a unos narcos que desembarcaban droga que ya estará repartida urbi et orbi. Los narcos de La Línea son más civilizados que los del cártel de Sinaloa. Tiran la piedra y esconden la droga, pero sin despedazar gente.

En Málaga el tema de la movilidad está parado. Los comercios de la Alameda no pueden soportarlo. Entran ganas de fletar un autobús y rotularlo de lemas. Ojalá nos lo alquilen con el embrague en condiciones.