Seguimos criando ceporros. Los alumnos ya no tendrán que sacar un 5 para obtener (yo diría detentar) el título de la ESO. Es decir, nos quedamos con la LOE y damos por saco a la LOMCE. De la reválida ni hablamos. Para reducir la tasa de abandono escolar se baja el nivel. Poca novedad. En España, como recuerda Javier Orrico en ‘La tarima vacía’, no ha habido cambios estructurales, pedagógicos y de modelo desde 1990 con la espantosa LOGSE. El Gobierno ha contestado a Carlos Mulet, senador de Compromís, que no hay protocolos específicos en relación al fin del mundo. La pregunta sobre ‘un apocalipsis zombie’ fue la forma de protestar de Mulet ya que el Gobierno no respondía a sus preguntas. Pero sí hay un apocalipsis educativo. El Gobierno recuerda la segunda acepción de zombie: «Atontado, que se comporta como un autómata». Tercera acepción futura: alumnos. Y en las Cortes andan tramando un gran pacto de Estado para dejar las cosas igual.