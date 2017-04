LA VISIÓN DE FUTURO DE DON RAMIRO

A JUZGAR por la avalancha de visitantes que hemos tenido durante la Semana Santa, preámbulo tradicional del verano, la próxima estación puede resultar extraordinaria. Momento habrá para evaluar si estos visitantes han gastado mucho o poco o si la elevada ocupación ha supuesto una significativa creación de puestos de trabajo, aunque sean de duración mínima. La incontestable realidad de Marbella como marca turística a prueba de contingencias previstas y aleatorias, no es algo caído del cielo, aunque mucho haya tenido que ver ese cielo en las excelencias climáticas que, en el fondo, es el origen de la esencia de nuestro reclamo para viajeros en tiempos pasados y turistas en la actualidad. Es conveniente no perder la memoria y mantener vivo el reconocimiento para quienes emprendieron el camino del desarrollo hacia la internacionalización de nuestra oferta turística. Incluso figuras como Ricardo Soriano y José Banús, cuyos nombres son omnipresentes al dar denominaciones a un tramo de la céntrica avenida de la ciudad y a uno de los puertos turísticos de referencia en el Mediterráneo, acostumbran a perderse en ese abundante mar del desconocimiento que nos rodea. Nada raro en una ciudad como Marbella tan proclive a la indefinición en cuanto a sus señas de identidad. Recomiendo, para un ameno conocimiento de Ricardo Soriano, la biografía novelada de Ana María Mata Lara. Pero realmente el auténtico desconocido es don Ramiro Campos Turmo, apenas el nombre de una calle que desemboca en la avenida de don Ricardo. Don Ramiro fue una especie de visionario que anticipó, como si se encontrase dotado de capacidades adivinatorias, el futuro turístico no solo de Marbella sino de todo lo que hoy denominamos Costa del Sol y que él quiso denominar &lsquoCostabella&rsquo. Había nacido en la provincia de Huesca y llegó a Marbella en 1928, en tiempos de la dictadura de Miguel Primo de Rivera, para escribir un libro sobre Gibraltar, tarea que parece ser que realizó aunque nunca sería llevado a la imprenta. Era militar de carrera con la graduación de capitán. Conocía las zonas especialmente dotadas por la naturaleza de condiciones climáticas excepcionales, traducidas en rendimientos económicos, en Grecia, Francia, Portugal e Italia. Realizó un estudio pormenorizado de las condiciones climáticas entre Tarifa y Almería, concluyendo que la franja entre Algeciras y Málaga era la poseedora de mayores potencialidades y especialmente Málaga y Marbella: «Marbella, en materia de turismo, es un valor en potencial que requiere para convertirse en valor económico el esfuerzo de unos hombres que luchen con fe por tan bella ciudad. Tiene España en Málaga y Marbella las mejores estaciones de invierno de Europa, sin embargo, por carecer esta última ciudad de observatorio no es posible hacer el gráfico anual de su temperatura. Misión del Ayuntamiento es popularizar la ciudad por todos los medios y el clima es el mejor». Los planteamientos, sugerencias y orientaciones de don Ramiro, los puso por escrito, el mismo año de su llegada, en un breve opúsculo que publicó en la imprenta &lsquoLa Moderna&rsquo de Málaga y titulado &lsquoCostabella. La Riviera Española&rsquo. En la primera parte sugería la creación de una &lsquoGran ruta andaluza de turismo&rsquo y en la segunda se centra exclusivamente en Marbella, con el título de &lsquoUn pueblo de Costabella. Orientaciones para su transformación&rsquo. Entre las muchas infraestructuras que deberían crearse, con el esfuerzo colectivo, para evitar ser «siempre la ciudad abandonada que verá pasar los automóviles lanzando contra el pueblo el polvo del camino como desprecio del turista a los habitantes», se encontraba la imprescindible estación de ferrocarril. No deja de ser un contrasentido que algo que en 1928 tuvo muy claro Ramiro Campos Turmo, continúe siendo una clamorosa ausencia. Solamente permaneció en Marbella durante dos años, pero dejó profunda huella; tuvo tiempo para escribir su segundo opúsculo titulado &lsquoEl jardín de España en Marbella&rsquo. Sin duda el «enamoramiento» de don Ramiro por Marbella fue un flechazo con elementos de verdadera «pasión». En alguna ocasión declaró su desacuerdo con la denominación de Costa del Sol; para él siempre fue &lsquoCostabella&rsquo. Falleció, a los ochenta y seis años, en 1975. Alcanzó a ver una calle con su nombre, rotulada en la segunda mitad de la década de los sesenta, continuación de su temprano reconocimiento como hijo adoptivo en los años treinta. Es justo no olvidar la figura de quien supo ver la realidad de Marbella con décadas de antelación.