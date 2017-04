El bobobús

La acción sorpresa de Podemos era un autobús sorpresa. Pero no lo utilizan para atropellar fachas sino para seguir demostrando que la política seria es cosa de otros (vale, también «la máxima autoridad del PSOE» pone de su parte y existe Rafa Hernando). Mucho criticar a los de Hazte Oír y hacen lo mismo con Iglesias a lo ‘Mamá y sus increíbles hijos’. Primero elaboraron el concepto de trama (tras balbucear con «mafia del canapé») y ahora dibujan las caras de los malos en su Tramabús. Entre otros, González, Bárcenas o Inda. El más beneficiado es Ramón Espinar. Con la nueva mamarrachada de su partido se libra de que el personal siga riéndose de él y su birria de mariscada. En el autobús iban como guías turísticos Pablo Iglesias, el niño que tiene pene, e Irene Montero, la niña que tiene vulva. En 1904, André Gide anotó en su diario: «El número de cosas que no hay por qué decir aumenta para mí cada día». Me pasa lo mismo con Podemos.