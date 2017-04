El Gobierno andaluz espera aprobar la Ley de Garantías y Sostenibilidad del Sistema Sanitario Público de Andalucía antes de que acabe el año. Esta norma legal ya ha superado el debate a la totalidad en el Parlamento andaluz. La finalidad de la futura ley es garantizar la atención sanitaria y preservarla de los avatares o ciclos económicos o de los cambios políticos. Vamos, se trata de blindar la sanidad pública y asegurar los principios de universalidad, equidad, solidaridad social e igualdad en el acceso a los servicios, independientemente de quién sea la persona que lo necesite. Otra ventaja de la norma que se está preparando es que refuerza derechos ya existentes, entre ellos la segunda opinión médica o la libre elección de médico. En esta ley, en la que la Junta de Andalucía viene trabajando desde 2015, han participado mil profesionales. Es bueno y necesario proteger a la sanidad pública y, sobre todo, es conveniente dotarla de unos fondos suficientemente amplios para que no haya carencias de recursos. De ese modo, los centros sanitarios podrán ofrecer una atención de calidad y contarán con los medios necesarios.

La crisis que ha padecido España y los recortes que ha traído consigo han dejado muy tocado al sistema sanitario público. La ley que ultima la Junta es, sin duda, positiva, pero deberá ir acompañada de la voluntad política de destinar el dinero que sea preciso para que la norma no se quede en papel mojado o en un propósito teórico sin una verdadera aplicación práctica. Es imprescindible inyectar un revitalizante a la sanidad pública andaluza, que debido a los tijeretazos recibidos en los últimos años se ha quedado muy tocada. Esas vitaminas tienen que venir de la mano de inversiones para mejorar la situación de hospitales y centros de atención primaria, sin olvidar que las plantillas han perdido un número importante de efectivos. Más con menos no es posible mantenerlo. Ahora, cuando el panorama económico se ha despejado, es el momento de revertir el estado de las cosas y convertir las debilidades de la sanidad pública en fortalezas. La Consejería de Salud tiene una deuda pendiente con Málaga, que es la provincia andaluza en la que más empleo sanitario se ha destruido y la que está a la cola tanto en el número de camas hospitalarias como en el de médicos y enfermeros. Hay que poner fin a ese déficit estructural cuanto antes. La Ley de Garantías y Sostenibilidad es una buena herramienta, pero no supondrá la panacea. Además de aprobar esa norma legal, la Junta tiene que enmendar entuertos que le han causado daño a la calidad de la atención que reciben los pacientes. Y tiene que hacerlo antes de que ese daño se convierta en irreparable.