¿SE MUEVE MARBELLA?

LOS residentes en Marbella estamos acostumbrados -nos guste o no- a ser centro de atención nacional e incluso internacional. Eso es lo que tiene ser una ciudad cosmopolita que desde los inicios del turismo contemporáneo ha apostado por la internacionalidad y la apertura de brazos. Sin pecar de chovinismo, somos un pueblo abierto a otras culturas y siempre dispuestos a recibir a todo el que quiera residir en nuestra tierra. Si bien esto debería ser un gran valor a defender también nos ha llevado a aceptar a todo tipo de personajes de dudosa procedencia que bajo una pasmosa permisividad se han movido a sus anchas de espaldas a la ley, esa misma ley que nos tiene puesto el ojo encima a los ciudadanos de a pie, inflexible, estricta y de mano dura. De vez en cuando se levanta la tapa de alguna alcantarilla y se descubre que, ¡oh!, está llena de ratas. Entonces se activa el despliegue policial al más puro estilo cinematográfico con calles cortadas, vehículos policiales, la Udyco con sus metralletas, chalecos antibala y perros adiestrados. Intervienen ordenadores y cuentas bancarias, precintan inmuebles, confiscan coches y otros bienes, aparece algún esposado, todo bajo un revuelo mediático que nos vuelve a situar a la cabeza de los titulares de los noticieros ansiosos de carnaza made in Marbella. Esos mismos medios de comunicación nacional a los que tanto les cuesta mostrar imágenes de Marbella donde se presenten los principales valores de nuestro municipio, y mira que los tenemos. El sol solo parece brillar en Valencia o las Canarias, el turismo es cosa de Cataluña o las Baleares, la gastronomía siempre la asocian a apellidos vascos pero la Costa del Sol solo vende titulares por corrupción, mafias y lujo desenfrenado. Algo hay detrás parecido a la envidia pero que más bien tiene pinta de intereses políticos de los que tanto abundan en nuestro país, donde los millones de los presupuestos siempre van en la misma dirección y se bloquean las inversiones a los que no les ríen la gracia.

Aun así el tirón de Marbella está por todo lo alto según hemos podido comprobar en esta Semana Santa donde el turismo nos llega en avalancha buscando el mismo sol y playa de siempre. Es decir, no hay nuevos focos de atracción que diversifiquen la oferta y nos haga romper la estacionalidad. Volvemos a repetir un ciclo de bonanza turística, pero más por nombre y desgracias ajenas que por estrategia diferenciadora. Se nos llenan las playas y las calles de turistas, rozando el límite admisible (rebasado en lo que respecta a la movilidad donde se desbordan nuestras calles y la A7 con cada riada de visitantes), pero sobre lo que deberíamos reflexionar para encontrar la capacidad de admisión que nos permita mantener la calidad de vida que parece que si encuentran los que deciden quedarse a trabajar, invertir y promover por aquí. Seguro que algunos de los miles que nos han visitado habrán consultado algunas de las múltiples inmobiliarias que ya vuelven a llenar el centro de Marbella junto a bancos, dentistas y despachos de abogados.

Volvemos a estar en el mismo punto de partida de hace 20 años. Los de fuera vuelven a preguntarnos «¿Se mueve algo por Marbella?», esperando el resurgir del otro sector crítico tan ansiado como delicado, la construcción. Salvando las principales ciudades, de todos es conocido que cuando se mueve la Costa es que la maquinaria se ha puesto en funcionamiento. Es una realidad, y también es verdad que la Costa se ha activado, pero hay un aspecto que echo de menos y me entristece, la falta de reflexión sobre los errores del pasado y el ansia por volver cuanto antes a ese estado de excesos que nos hipnotizó y tanto daño nos hizo. ¿Estamos a tiempo de enmendar nuestros errores o preferimos emborracharnos pese a la previsible resaca?