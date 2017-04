Con La Legión hemos topado

Siempre me he sentido más relativa que absoluta, en una trama de grises mejor que en el blanco o el negro. Quizás por eso percibo con cierta preocupación y mucho aburrimiento esa tendencia a la polarización que nos presiona para que cualquier asunto se reduzca a estar a favor o en contra, sin matices. Si estás a este lado eres de los míos y si piensas de otra forma, eres mi enemigo. Recuerdo las primeras elecciones en las que voté, recién cumplidos los 18, cuando charlando en la comida familiar sobre a quién habíamos apoyado cada uno descubrimos divertidos que, entre abuelo, padres y nietas, en nuestra casa se había votado a casi todo el espectro político, con la absoluta tranquilidad de que no pasaba nada por eso.

Cuando llegué a Málaga, hace ya bastante tiempo, aprendí dos cosas fundamentales de la Semana Santa: al Cautivo y a La Legión no se les toca. No he avanzado mucho más, pero con los años me fui dando cuenta de que más que la religión lo que sacaba la gente a la calle en estos días era la fe en esas imágenes, las suyas, con las que han salido de nazarenos desde niños o han sacado desde la mayoría de edad. Y lo siguen haciendo porque quieren y les gusta y nada más. De hecho, conozco a bastante gente que sigue fiel a su cita con procesionar una imagen pese a que no tienen ningún tipo de sentimiento religioso. Simplemente por el placer de hacerlo, por tradición y porque miles de personas vienen a verlos. «Si estuviera en Pamplona correría delante de los toros», dice un compañero siempre que sale este tema.

Entiendo que a alguien de fuera, que no conozca Málaga, le rechine que los legionarios visitaran a los niños del Materno y les cantaran el Novio de la Muerte, especialmente si se aliña con elementos falsos, como que lo hicieron ante enfermos de cáncer. También me parece normal que a un político de Izquierda Unida como José Antonio Castro no le guste esa visita. Pero que viviendo en Málaga y conociendo esto registre una pregunta parlamentaria pidiendo explicaciones al consejero de Salud de la visita -autorizada por una comisión (compuesta por enfermeras, médicos, trabajadores sociales y una maestra), con el permiso de los padres y el regocijo de los niños- es muy ridículo. Entre otras cosas, porque los paracaidistas llevan muchos años haciendo lo mismo y nunca ha habido quejas .

Y que el coordinador federal de IU, Alberto Garzón, afirmara que la visita era un despropósito, al tiempo que admitía que había sido cofrade y que le encantaba la Semana Santa, pero que le gustaban los hospitales públicos y civiles me parece de chiste.

¿Qué va a ser lo siguiente? ¿preguntar por qué los cristos y vírgenes desfilan por las calles (públicas) con los militares?

Señores, preocúpense de que haya suficiente personal en los hospitales infantiles y que haya camas y vacunas y déjense de bobadas.