Nadie podrá negar que si alguna virtualidad ha tenido el debate sobre el proyectado rascacielos para uso hotelero, casino y centro comercial sobre el Dique de Levante del Puerto de Málaga ha sido el llamativo (por escaso) consenso institucional entre el alcalde de la ciudad, la Junta de Andalucía y la Autoridad Portuaria, y por medio, la de sus respectivos partidos, PP y PSOE. Visto así parece que nuestras autoridades, mirando por el bienestar de la economía malagueña, hacen piña para sacar adelante tan polémico proyecto. Si se levanta el rascacielos no cabe discusión que de la imagen de Málaga desde el mar quedarían desplazadas las figuras señeras de la Catedral, la Alcazaba, La Farola y Gibralfaro. Grave error comete quien pretende convertir este debate en una mera cuestión estética donde en la belleza y su plasmación en el terreno todo es opinable. Por mi parte la controversia no estriba en si es más grato a la vista (y al espíritu) un edificio de 37 plantas, 135 metros de altura, 357 habitaciones, casino y centro comercial; la cuestión a dilucidar es si una ciudad abierta al mar desde tiempo inmemorial quiere perpetuar ese masa (por muy bien diseñada que esté) como fachada de la ciudad. Yo no estoy de acuerdo con esa drástica alteración del paisaje y el espacio.

Y sobre las ganancias (las supuestas) del proyecto, hay muchas dudas y sombras. No formo parte del club del no a todo lo que huela a inversión y desarrollo económico pero tampoco a las huestes del ‘todo por la pasta’, entre otras cosas porque casi nunca es estos menesteres las cosas son tan simples. La experiencia nos enseña que muchos proyectos hoteleros de similar naturaleza al final han sido un fiasco y no han creado empleo; el que nos ocupa se está basando en un optimismo temerario respecto a la cifra de negocio (basta repasar las cifras de actividades ya existentes en el Puerto). Desde el punto de vista económico las únicas cifras seguras serán las cuantías de las tasas previstas por la ocupación del espacio portuario y por la actividad, que por modestas, no resultan significativas. Si poco se gana, mucho se puede perder, entre otras cosas que la ciudad ya no contará con un espacio privilegiado para una infraestructura pública que, frente a ultraliberales recalcitrantes, les recuerdo que no muerden. Además, parece que algunos se han olvidado que el negocio del Puerto no es el urbanismo sino el tráfico de mercancías y los cruceros, pudiendo estos últimos resultar afectados, en negativo, por el prolongado periodo de construcción de un edificio de esta envergadura y la posible huida a otros destinos. Para colmo, serán los presupuestos públicos los que terminen soportando el necesario gasto en viarios para dar salida al inevitable incremento del tráfico con la gran densidad de vehículos derivada del edificio proyectado.

El planeamiento vigente no permite este uso sin la correspondiente modificación. Puede que los correspondientes trámites y sus periodos de información pública permitan convencer a las autoridades que Málaga gana poco con este rascacielos y es mucho lo que puede perder, entre otras cosas un trozo importante de su imagen e identidad.