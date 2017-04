El Anteproyecto de Presupuestos Generales avanza y parece progresar en un horizonte aún sin despejar del todo. También se otean, como nunca, unas primarias socialistas de interés rabiosamente nacional. Los independentistas, algo desdibujados, son hoy como una banda de música que desfila habiendo perdido al tambor mayor. Hay una negativa unanimidad en torno a Gibraltar y Cataluña en el plano internacional para los que desean preservar o crear especiales e infundados status. Picardo y Puigdemont desesperan clamando en un auténtico desierto que nada les augura. Y lejos, aunque no tanto, Corea y USA entrecruzan algún que otro gesto hostil, que podría quedar sin más consecuencias que alguna bravuconada de poca credibilidad, pero que cierto escalofrío sí que produce.

La historia ficción es una ventana abierta a la imaginación de un universo extraordinario, navegable y sin fin. Dicen muchos historiadores que Felipe II se equivocó al elegir Madrid como capital de España en 1561, en vez de haberlo hecho con Lisboa. Probablemente, si así se hubiera decidido, las fronteras españolas coincidirían ahora con las líneas geográficas naturales de la Península Ibérica y los partidarios de la unión ibérica o reagrupamiento político de España con Portugal estarían a otra cosa, toda vez que no habría lugar a su causa.

Desde luego, las razones de la separación de Portugal de España en 1640, tras 60 años de unión, se incardinan en una conspiración cortesana de la nobleza portuguesa, cuyos privilegios habían sido limitados y que se consideraba demasiado lejos de los centros de poder. Cabe pensar que en una Lisboa capital de España nada de ello habría sucedido. Fue ese mismo año cuando cayó asesinado el Virrey Dalmau Queralt por una revuelta campesina que dio paso a que el Rey de Francia, Louis XIII, pasase a ser el nuevo y temporalísimo Conde de Barcelona. Ya en 1652 las aguas volvieron a su cauce y Felipe IV fue reconocido como soberano, pero Francia se quedó para siempre con el Rosellón. Este conflicto desvió atención y recursos y vino a impedir la que pudo ser inmediata recuperación de Portugal por la Corona española, que ya nunca tuvo lugar, a pesar de serios y bélicos intentos.

Hoy a algunos les gustaría escribir capítulos de la referida historia ficción independizando a Cataluña. Pero está claro que la unanimidad internacional contraria a alentar la más mínima concesión a estas ínfulas secesionistas es un insalvable obstáculo que no puede ser ignorado. En estas últimas semanas todo parece haber empeorado gravemente para el citado proyecto soberanista. La cita con Jimmy Carter ha sido un fiasco, eso sí, esperable. O la llegada de dos miembros USA de la Cámara de Representantes, su dar de sí ha sido perfectamente evitable y sus visita prescindible. Al fin, sólo es el último capítulo de una muy larga minuta de frustraciones y fracasos a la que los conspiradores se han enfrentado con una envidiable presencia de ánimo, inasequible al pesimismo. Pero las energías positivas, como los recursos materiales, no tienen estabilidad ilimitada y tienden a transformarse en bríos o empujes de signo contrario. El inmenso esfuerzo de los representantes de la imposible independencia por tapar y someter a más de la mitad de los catalanes, que no la quieren, se asemeja demasiado a la quema de objetos, libros y tratados, en una inmensa pira incandescente. Quizá por ello, algunos observadores autorizados han optado por denominar ‘pirados’ a todos los que llevan meses o años bailando incesantemente alrededor del ‘fuego’ en un ejercicio tan chocante como ilegal, insolidario e inútil. No hay ensalmo posible -ni dioses que lo amparen-para que unos cuantos puedan arrebatar a todos un trozo de aquello que les pertenece por historia, por sangre y por ley.

Así se sabe hasta en Gibraltar. Por siglos que pasen, escrito queda que los gibraltareños, tomados como rehenes primero y expulsados de su tierra después, fundaron San Roque en 1706, tras la toma anglo-holandesa de la roca. Allí transportó la población gibraltareña exiliada los archivos oficiales y la parte de patrimonio histórico que se pudo rescatar. De este modo, heredera de la ciudad perdida, en su título dice ‘Muy Noble y Más Leal ciudad de San Roque, donde reside la de Gibraltar’. Hacer fuego con la razón una y otra vez es siempre perfectamente descriptible.