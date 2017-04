Microcorrupciones

En una entrevista le preguntaron al Papa Roncalli cuántos funcionarios trabajaban en el Vaticano y él, con su habitual socarronería, respondió: «Yo creo que la mitad». Si eso ocurría en una Administración que se supone inspeccionada desde las alturas, qué no pasará en otros organismos y empresas en las que el rendimiento depende de la disposición particular de cada trabajador. Hay un viejo chiste donde un ciudadano telefonea a una oficina pública para saber el horario de apertura de la mañana. «No, por la mañana no trabajamos», contesta una voz al otro lado del teléfono. «¿Y por la tarde?». «Por la tarde es cuando no venimos», le aclaran. A todos se nos llena la boca de condenas al juzgar la corrupción de los grandes, pero rara vez estamos dispuestos a admitir que a nuestro nivel se suceden prácticas reprobables que en su pequeña escala también conllevan «la utilización de funciones y medios de las organizaciones en provecho, económicamente o de otra índole, de sus gestores», según define el Diccionario de la Lengua Española el concepto de corrupción.

No es comparable, desde luego, excederse en el tiempo del almuerzo o robar los bolígrafos de la empresa con recibir sustanciosas comisiones por contratos de obras. Nada tiene que ver el cargo incontrolado de gastos privados a tarjetas &lsquoblack&rsquo con el abuso de las bajas médicas o la inmersión en las redes sociales durante la jornada laboral. Pero la suma de &lsquomicrocorrupciones&rsquo en nuestras sociedades puede alcanzar, y de hecho alcanza, un volumen considerable de despilfarro y, sobre todo, de degradación moral colectiva. Aunque en el seno de las organizaciones lastradas por prácticas de esta clase suelen distinguirse bien los estrictos y los deshonestos, no siempre el comportamiento de estos últimos recibe el castigo merecido. Antes al contrario, hay ciertas dinámicas de manga ancha que no solo lo consolidan sino que pueden llegar a sancionarlo como pauta general. La primera de todas ellas es la resistencia general al reproche, la amonestación o la denuncia. Un mal entendido sentido de la discreción lleva a considerar que llamar la atención a otro supone entrometerse en su vida. Nadie quiere pasar por inquisidor de las dudosas artes ajenas ni siquiera cuando es consciente de que le perjudican. Por otra parte, un cierto grado de tolerancia ante los vicios de los otros nos garantiza que recibiremos el mismo trato de vista gorda el día que lleguemos tarde o nos permitamos incumplir nuestras obligaciones. Al «hoy por ti, mañana por mí» que se instala como un pacto tácito de no agresión mutua le suele acompañar una engañosa inercia de complicidad entre iguales: al fin y al cabo, entre bomberos no vamos a pisarnos la manguera.

Llegados a este punto, las pequeñas corrupciones ya están blindadas frente a la crítica. En la medida que han adquirido carta de normalidad, llegan a convertirse en normas en sí mismas, de manera que poco a poco vemos cómo van incurriendo en ellas muchos de los que antes mostraban una conducta ejemplar o por lo menos correcta. Hasta se diría que, como en las sociedades secretas y las bandas juveniles, cometerlas acaba siendo un requisito para la admisión en el grupo, y resistirse una amenaza para la cohesión del colectivo que lleva aparejada la exclusión de quien se niega a actuar fraudulentamente. Ha sido bastante estudiado cómo el grupo corrupto (moderadamente corrupto, si se quiere) despliega entonces una red de mecanismos de protección y de ataque que por un lado minimizan y relativizan el delito compartido, y por otro buscan el descrédito o el linchamiento del que no sigue la corriente. Dado que nuestro cerebro está mejor preparado para digerir las faltas propias y ajenas que para soportar el aislamiento por parte del grupo, el justo acaba cediendo con su silenciosa retirada. La relajación derivada de la costumbre hace el resto. Si no es posible interpretar las claves de muchos de los casos de corrupción política y financiera sin considerar la fuerza arrolladora de toda esta cadena de mecanismos, mucho menos se pueden ignorar en la «corrupción banal» del día a día.

LA CITA Mark Twain «Nada necesita una reforma como las costumbres ajenas»

¿Habrá, pues, que resignarse al triunfo de las microcorrupciones como un fenómeno arraigado en la cultura colectiva? ¿Daremos por buena la teoría de que estas simpáticas transgresiones no guardan relación alguna con la corrupción de gran tamaño sino que más bien la previenen al dar salida a la necesidad humana de burlar la ley pero sin causar graves daños? ¿O tendríamos que porfiar, porque nos va mucho en ello, en una educación para la resistencia que sepa ver los riesgos de las pequeñas concesiones a la inmoralidad y prevenga desde la infancia lo que dejado para más adelante puede ya no tener remedio?