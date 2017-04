La Legión y Alberto Garzón

Es difícil comprender que en pleno siglo XXI haya gente, o más bien dirigentes, de Izquierda Unida que respiren tanto antimilitarismo y tanto anticatolicismo. El líder de la coalición, Alberto Garzón, y el parlamentario malagueño José Antonio Castro han puesto el grito en el cielo (que no se entienda en sentido bíblico) porque La Legión visitó a niños enfermos en el Materno, que sigue siendo un hospital y no un cuartel. Que nadie se confunda. Se hicieron eco de una polémica que se originó en redes sociales por un error, porque se apuntaba que los legionarios habían cantando El Novio de la Muerte a pacientes oncológicos, cuando no fue así, aunque tampoco hubiera pasado absolutamente nada. Lo hicieron en una ludoteca donde había niños enfermos por otras dolencias. Más allá de la posverdad, contra la que es imposible luchar debido al borreguismo que se ha instalado incluso en numerosos medios de comunicación, por llamarlos de alguna manera, habría que analizar cuál fue el error de esta visita. Si hubo alguno, que no lo creo. En primer lugar, los niños, sanos y enfermos, no se han caído de un guindo ni viven en un planeta extraterrestre, por lo que saben lo que es el ciclo vital de las personas, de los animales, de las plantas. O sea, que saben que la muerte forma parte de la vida. Es decir, que no se van a enterar por la letra de una canción. En segundo lugar, es difícil imaginar que el sonido de esa canción les haga además pensar en la muerte, sino más bien todo lo contrario. Les recordarán sus vivencias en Semana Santa. Pocas cosas dan más alegría en los desfiles procesionales que el paso de La Legión cantando este cuplé, que se identifica erróneamente como el himno de La Legión. Pocas cofradías en Málaga, por no decir ninguna, lleva a tantos niños a las calles para verlos. Gustan estos militares, qué se les va a hacer. La visita de los legionarios y otros militares como los paracaidistas suponen un alivio para los niños enfermos, que sin duda pasan un buen rato, como ha quedado comprobado. Hay que enmarcarla con la que hacen otros colectivos, como futbolistas, jugadores de baloncesto, unos payasos o los Reyes Magos. ¿Quiere Izquierda Unida prohibir también estas visitas? Porque el objetivo es el mismo que el de los legionarios: reconfortar a estos chavales. También van políticos e incluso estos dirigentes de IU serían bienvenidos porque sin duda llevarían un mensaje de ánimo a estos enfermos, pese a que seguramente no serían reconocidos por estos chicos. El hospital cumple al pedir permiso a los padres, pues es posible que haya alguno que no sea católico o que no le gusten los militares. Totalmente respetable y lógico. Tanto como que haya progenitores que quieran ofrecerles este buen rato a sus hijos de la mano de unos legionarios cantando su canción más conocida. ¿Se le va a quitar ese deseo porque lo diga Garzón o Castro? ¿Quiénes son para decidir sobre los hijos de los demás? Que nadie imponga nada. Libertad. Pero para todos.

Herencias

Siempre gana el mismo: la administración

Esta semana SUR ha publicado que se han quintuplicado las renuncias a las herencias durante los años de crisis. El 15% de los malagueños, nada menos. Hay dos motivos fundamentales: por un lado las deudas que traen consigo los bienes (básicamente las hipotecas) y por otro los impuestos que hay que pagar por ello. Este problema no lo tienen las administraciones, que siempre ganan en estos casos. Por un lado, las herencias que se quedan sin aceptar van a parar al estado siempre y cuando el pasivo no supere al activo, o sea, a beneficio de inventario para evitar que tengan que pagar. ¡Hasta ahí podían llegar! En estas sucesiones siempre ganan los ayuntamientos en el caso de que haya algún bien inmueble, que es lo que suele haber en la mayoría de los casos. En Andalucía además hay que pagar el impuesto de sucesiones si el caudal hereditario supera los 250.000 euros. Aunque la mala fama de afán recaudatorio la tiene la Junta, totalmente justificada por otra parte, los ayuntamientos también son los grandes beneficiados de las herencias, sean del color que sean. En la provincia prácticamente no hay ninguno que bonifique este impuesto para dejarlo en algo testimonial, ya que casi todos aplican el tipo máximo que le permite la ley. Lo triste de esto es que no se le ve una salida para los ciudadanos. ¿Es que no hay ni un solo partido que entienda que cuando se habla de herencias los que tienen que salir ganando son los herederos y no las administraciones? ¿Es que no tienen bastante gravando al fallecido durante los años que posee el bien? ¿Es que no tienen bastante gravando también al heredero cuando ese bien pase a formar parte de su patrimonio, por el que tendrá que pagar todos los años vía IRPF e IBI? ¿Nadie lo ve?