Entre una burocracia capaz de arrinconar siglos de indultos, la psicosis que le buscó tres patas yihadistas a la pelea por unas sillas y los francotiradores que tratan de rendir a ‘tuits’ a los legionarios, la Semana Santa ha escrito páginas de gloria para la antología del disparate. Málaga ha aportado su ración de despropósito diario a los medios sin que faltara la procesión viral de ‘los novios del Fake’ por las redes y con estación de penitencia en el Parlamento andaluz. Los legionarios que regalan sonrisas y peluches en el Materno inquietan tanto como los paracaidistas, o sea, nada. La libertad de las familias y del Materno decide estos gestos con el mundo cofrade y militar, incluido el de oír ese cuplé de fúnebre ardor guerrero mejor que cualquier sórdido ‘regaetton’ que mata por amor. Los legionarios no entraron al hospital con la cabra, que eso si hubiera sido grave, pero salieron tiroteados de posverdad, algo que ni en el campamento de Kuolikoro les va a pasar adiestrando a soldados de Mali. Hay que haber estado hospitalizado algún tiempo para valorar cualquier sorpresa amiga que llega de la calle. Si los legionarios hubieran aparecido en uno de aquellos pabellones del Civil donde estuve en los 80, me habría alegrado mucho especular con un rescate. El vecino de cama -apenas nos separaba un biombo- era un obseso que contaba en voz alta las gotas de suero de cada bote, día y noche. Con aquellas palmeras asomadas a las ventanas y el castigo malayo al lado, sólo me faltó la legión para escapar de aquel mogambo asistencial.

Ha habido muchos sorprendidos estos días, además de los atrapados y magullados en la avalancha del Cautivo. Un tumulto es un bulto que le sale a las multitudes, decía Ramón Gómez de la Serna, y Málaga ha temblado de miedo, pero también de emoción abultada que aplaude a la legión con su procesión de ‘tuits’ por dentro. El pánico sobrevenido ante la sola idea de que el Rico liberara a un exempleado que afanó dinero municipal y a la que nadie le pareció mal nos pone ahora ante una segunda procesión mirando sólo a Barrabás porque Cristo entonces hará semanas que resucitó y ascendió a los cielos. Será una clemencia recalentada y servida en frío entre la tromba de turistas perplejos, algo que no convence al obispo. Toda tradición empieza por un primer paso, incluso un trono, pero reescribir los renglones varios siglos después es otra cosa, algo así como si un mal día faltan fondos para una corrida y los toreros acuerdan celebrar otra en la que salvarán el tipo llevando una pegatina con el logo del patrocinador como si fueran pilotos de F1. Fuera de las avalanchas, los humanos solemos tener un pase de uno en uno, y también los legionarios que entran a un hospital sin que sea a vida o muerte, pero el negociado de Indultos, los excesos cofrades y los tuiteros que cogen su fusil pueden llevarnos a enredos que no dan para una procesión.