¿Es la libertad religiosa una libertad pública?

El presidente socialista de la República Francesa ha deseado que sea en el Palacio Elíseo, su residencia, en donde se presente un protocolo de acuerdo entre el gobierno francés y representantes de la iglesia católica (la comunidad de San Egidio, partidaria de corredores humanitarios aéreos para los refugiados, el Socorro Católico, la Conferencia Episcopal de Francia, la Federación Protestante de Francia, y la Federación de ayuda mutua protestante). El presidente Hollande dijo textualmente: «Este protocolo confirma que en una república laica, son posible las colaboraciones fructíferas con las Iglesias, incluso deseables». El protocolo presentado en un lugar público que es «la cúspide simbólica del Estado» se refiere a la acogida de 500 refugiados de Líbano, gracias al «corredor humanitario aéreo» para evitar los «viajes de la muerte en el Mediterráneo». El socialista Hollande añadió: «Vuestra iniciativa, llevada a cabo con constancia, se articula con los valores de Francia». Entre los presentes se hablaba de caridad, generosidad, fraternidad o solidaridad, concluyendo que todas esas palabras dicen la misma cosa, añadiendo Hollande: «Acoger los más frágiles, hacer retroceder los miedos, ser portadores de esperanza, dar sentido a la acción. Es el mensaje de Francia, es el que ustedes habéis dirigido al mundo».

Francia, heredera de la Ilustración y de la Revolución Francesa, no encerró esa herencia en un mausoleo inmóvil de mármol. Los filósofos, los pensadores y los políticos franceses saben que las sociedades evolucionan, así como las ideas, en el marco del debate democrático. La Constitución y otras leyes derivadas definieron la separación entre Religión y Estado que se define laico con el fuerte matiz de la &lsquoneutralidad&rsquo, bajo la divisa &lsquolibertad, igualdad y fraternidad&rsquo. De las libertades públicas forman parte la libertad religiosa así como la libertad de opinión. De ello, Francia ha elaborado el concepto de &lsquolaicidad positiva&rsquo que es todo lo contrario al laicismo y al relativismo. La libertad religiosa, al formar parte de las libertades públicas y de la libertad de opinión, no solamente protege por Constitución y ley el &lsquocoto vedado&rsquo de las opciones individuales, sino también la expresión en lugares públicos (espacios públicos ciudadanos y medios de comunicación públicos, etc.), con la sola reserva de que las manifestaciones religiosas en el terreno público «no atenten contra el orden público». En cierta forma, el espacio público adquiere una &lsquoneutralidad&rsquo para que las libertades públicas, la libertad religiosa y la libre opinión puedan expresarse a la luz del día o de la noche. Queda pues abierto, y garantizado por la ley, un amplio espacio de público debate, respetuoso, que es una las condiciones fundamentales de una democracia consolidada. Las únicas líneas rojas son las marcadas por el ordenamiento jurídico. La citada &lsquoneutralidad&rsquo se aplica específicamente en la &lsquoescuela pública de la República&rsquo, en donde se suprimieron los &lsquodesorbitados signos externos de todas las religiones y creencias&rsquo, por ejemplo ir a la escuela con una cruz al hombro, llevar un pectoral de gran tamaño con la estrella de David o con &lsquoAlá es grande&rsquo, ir vestido a la bonzo&hellip Los pequeños símbolos, que son los que suelen portar los creyentes de religiones diversas, están permitidos.

Francia optó por la &lsquolaicidad positiva&rsquo a través del ejercicio del derecho de expresión, en privado y en público, en coherencia con su Carta Magna y las leyes de la República. Bien saben los legisladores no solamente estar a la escucha de las tradiciones y de las creencias (y de las no creencias, como los agnósticos), sino también cuál es el camino para que la democracia francesa evite &lsquonuevas guerras de religión&rsquo. Incluso, para su política exterior, el gobierno francés creó un departamento central en el Ministerio de Asuntos Exteriores para estudiar y seguir de cerca la evolución de las religiones y creencias en el mundo, lo que sin duda será de gran ayuda a la definición de la política exterior en el mundo árabe e islámico, entre otros.

Pienso que en España queda mucho recorrido para un desarrollo equilibrado y respetuoso de la libertad religiosa y de opinión, en su doble dimensión de privada y de pública, comenzando por un sereno debate para definir &lsquolo público&rsquo que, a mi modesto entender, no equivale a la &lsquopropiedad del Estado&rsquo, o a los espacios con financiación de los presupuestos generales de Estado, de la comunidades autónomas, diputaciones y municipios. Creo hay que partir de la base de que la sociedad, y cada persona que la integra, es un bien público porque son parte definitorias y depositarias del bien común. Y si personas de esa sociedad, por impedimento físico, desean oir la misa, escuchar los salmos cantados desde una sinagoga o seguir una lectura coránica o un oficio protestante por TVE, que es un espacio que les pertenece y que se financia con sus impuestos, no debería existir traba alguna mientras los contenidos -como en Francia- &lsquono atenten contra el orden público&rsquo ni inciten al odio o a la violencia.

El debate sosegado y de proximidad con nuestros compatriotas queda abierto: el espacio público pertenece a todos, como públicos son los servicios de la llamada escuela/universidad &lsquoprivada&rsquo (que ejercen un servicio público). En ese espacio se pueden expresar, no solamente la diversidad de nuestras expresiones culturales, sino también la de nuestras religiones y creencia, incluso el agnosticismo. Es cuestión de asumir plenamente la libertad de expresión y de opinión, con el regulador de la &lsquolaicidad positiva&rsquo, como lo hizo el presidente socialista de Francia al reconocer públicamente, en el Palacio del Elíseo, la acción, y los valores, de unas organizaciones cristianas, entre ellas la Conferencia Episcopal de Francia.