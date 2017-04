El portavoz de la Casa Blanca de Trump Sean Spicer es Sean Spicer, un tipo que en su intento de denostar el ataque con gas Sarin en Idlib y la figura de Al Assad como presunto culpable, ha dicho que ni siquiera Hitler usó armas químicas contra su pueblo. Explicó que ni siquiera el dictador alemán «usó el gas en su propia gente de la misma forma que Assad lo está haciendo». En su elipsis obvia los 312.000 judíos que gaseó Hitler no con gas Sarin, pero con Zyclon B, un pesticida a base de cianuro. Hitler veía ‘Blancanieves’, jugaba con sus pastores alemanes y gaseaba gente. Con Spicer, Hollywood se perdió un gran actor para el papel de tonto de la película.

En ‘Il Sindrome di Nerone’, Errico Buonanno investigó sobre las aficiones más luminosas que habían desarrollado los dictadores y explicó que detrás de cada mandatario hay un artista fracasado, dicho esto al margen de los 1.200 abdominales diarios de Aznar o de los fuegos artificiales que prenden en las braguetas de los presidentes de Francia. No se cree que Trump sea un genio de los recursos humanos. Para no poner a nadie en el compromiso de contratar a su hija Ivanka, la ha colocado en la Casa Blanca. Atempera sus ocurrencias y cuentan que los sábados ella respeta el descanso judío de su marido y por eso el presidente se engorila en Twitter ese día de la semana. Él la colma de caprichos. El último ha sido la intervención en Siria, que ella pidió después de ver las imágenes de Idlib en la televisión, rememorando aquella escena del «¡Papa, llama!» de la telebasura española. Ivanka, que tiene los pómulos de hielo azul, acompaña a Trump a todas partes. La imagino en el Despacho Oval durante la visita de algún insignificante mandatario del G-20, los pies encima de la mesa, un bol de cereales de chocolate en una mano, pidiendo al presidente con la voz felina «Papi, ¿porqué no mandas un ramillete de Tomahawk a Siria?»

Yo a veces imagino a los Trump viviendo en la tercera secuela de Porkis, que está por filmar, y ahí lanzo la idea, o en un ‘remake’ de ‘La fiesta del Chivo’. Tal vez haya gente que haya llegado al mundo para que escribamos de ella, como Trujillo nació para que Vargas Llosa escribiera de él. Ojalá la Casa Blanca no termine siendo la Casa de Caoba. Hay analistas que no tienen tan claro que no vaya a pasar nunca.