María Rosa de Gálvez

El pasado mes de febrero se inauguró, en la fuente de las Américas de nuestra capital, un conjunto escultórico en homenaje a la ilustrada familia Gálvez, naturales de Macharaviaya, clan que alcanza notoriedad con Carlos III debido a la frenética actividad de José de Gálvez y Gallardo, notorio jurista y esforzado político, cuya carrera fulgurante en las colonias españolas de América, hace balance a su favor debido a sus reformas en Nueva España y la creación del Virreinato de Buenos Aires; si bien su programa no está exento de detracciones por su nepotismo, también incorporó con buen tino a su gobierno (1776-1787) al Conde de Floridablanca, otro notable reformista. José de Gálvez recibió el título de Marqués de la Sonora logrando acaparar un poder inusitado que extendió a una red clientelar familiar por lo que no extraña que al morir circulara por Madrid una coplilla: «Los Gálvez se deshicieron/como la sal en el agua/ y como chispas de fragua/ fósforos desaparecieron»

En la escultura recién inaugurada, cuyo autor es Jaime Pimentel, aparece sentado José de Gálvez, el patriarca, sus hermanos Matías y Miguel, y como yéndose, Bernardo de Gálvez, hijo de Matías y héroe de Pensacola, marino excelente y mejor militar, que puso en jaque a las tropas inglesas al sur de Florida, lo que hizo que los trece estados tuvieran asegurado el flanco sur para derrotar a Jorge III. A pesar de su gloriosa iconografía americana, de la ciudad de Galveztown, de su retrato en el Congreso norteamericano, de toda la leyenda en torno a su figura, para nosotros José de Gálvez, y no Bernardo, es el eje sobre el que se sustenta esta familia pues ni su padre Matías, fugaz Virrey de Nueva España, ni por supuesto Miguel, embajador en San Petersburgo, lograron tanta influencia ni tuvieron tamaña visión de gobierno. En Sevilla el Archivo de Indias y en Málaga La Sociedad Económica de Amigos del País, se deben a su intervención. Hasta aquí unas puntualizaciones, pero a partir de aquí una reivindicación. En la alegoría galveciana no aparece la hija natural de Antonio de Gálvez, el quinto hermano, Comandante de la Bahía de Cádiz, María Rosa de Gálvez de Cabrera (Málaga, 1768- Madrid, 1806), cuya excelsa obra dramática y lírica ha navegado durante mucho tiempo en la oscuridad por cuestiones de pésimo abordaje crítico -una bibliografía maledicente-, que, sin embargo, en los últimos quince años, se ha revisado gracias a los trabajos de José Luis Cabrera, Julia Bordiga y Aurora Luque. Precisamente el Ayuntamiento de Málaga, a través del extinto Instituto Municipal del Libro, editó ‘El valor de una ilustrada’, volumen que resituaba la vida y producción literaria de una autora decidida que en absoluto es una Gálvez menor, al contrario, quizá se trata de la última de los grandes. Solicito que se encargue al propio Pimentel la figura de María Rosa, y se incorpore de inmediato al grupo. Sólo entonces la deuda de Málaga con ella estará saldada, y no sólo con ella sino, y de una vez por todas, con toda la familia Gálvez.