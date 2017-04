La Iglesia ¿reforma o conversión?

Con frecuencia oímos decir: «Yo creo en Dios, pero en la Iglesia no». Y aunque el acceso al papado de Francisco, ha hecho modificar los términos de una afirmación en la que, en el fondo, late la idea relativista de fabricarnos una religión a nuestra medida, lo cierto es que la Iglesia, concebida como institución jerárquica, sigue concitando no solo recelos, sino aversiones, a veces traducidas en inaceptables acciones violentas. Celebramos en este año el Quinto Centenario de la Reforma protestante en un clima de aproximación y entendimiento entre las distintas iglesias, muy distinto del existente hasta hace muy pocos años. Durante el siglo XVI ocurrieron una serie de acontecimientos que convulsionaron a Europa y trascendieron al mundo entero llenándolo de horror y sangre. Pero no hubo una sola Reforma, sino muchas Reformas y, entre ellas, no solo la de Lutero, sino la de sus discípulos u oponentes, como Müntzer, Melanchton o Zwinglio y también la de quienes pretendieron hacerla desde dentro de la Iglesia Católica, porque la necesidad de acometerlas de forma radical resultaba tan evidente como imprescindible. Me refiero a un coetáneo de aquellos: Ignacio de Loyola.

Un docto jesuita, malagueño y actual, también llamado Ignacio, ha tenido el acierto de plantear - a la manera de Plutarco- el paralelismo de vidas, y escritos de los citados personajes: San Ignacio y el monje Eleuterio (Lutero). Éste se fue dando un portazo; aquel abriendo discretamente la puerta para que entrara un aire fresco y nuevo. En ambos casos, como casi siempre ocurre, los poderes políticos encontraron los oportunos respaldos ideológicos, acordes con el entonces vigente principio: &lsquocujus regio ejus religio&rsquo (Religión de Estado). Carlos V aprovechando la posibilidad de que el papado continuase apoyándolo, tras la imprescindible depuración efectuada por &lsquoContrarreforma.&rsquo El poderoso Elector Federico III de Sajonia denostando al papado y escindiéndose de él.

Conviene recordar que, aparte de la conveniente denuncia de la corrupción del clero romano, Lutero afrontó las divergencias relativas a la interpretación y aplicación del mensaje bíblico de la justificación por la fe, que fue la causa principal de la división de la iglesia occidental. La aparente -insisto, aparente- disparidad de criterios de Santiago, en su única carta y de San Pablo, en su Carta a los Romanos, son perfectamente compatibles, si se considera que la fe hace eficaz las obras de los hombres. No puedo entrar en la complejidad de la dialéctica planteada por la eficacia de las obras del hombre en el ámbito de la gracia. Me voy a limitar a recoger el texto aceptado por la Declaración Oficial Conjunta entre la Federación Luterana Mundial y la Iglesia Católica a comienzos de este tercer milenio: «Solo por gracia mediante la fe en Cristo y su obra salvífica y no por algún mérito nuestro, somos aceptados por Dios y recibimos el Espíritu Santo que renueva nuestros corazones, capacitándonos y llamándonos a buenas obras».

Ya sé que para muchas personas, sobre todo si no tienen fe o todas estas cuestiones le resbalan, el citado texto no les dirá nada, pero les pido que no olviden la historia de los últimos quinientos años y no solo las innumerables y cruentas guerras de religión, sino el inmenso bien hecho por las distintas Iglesias y desde luego la católica, y que las lea con respeto. Incluso desde un punto vista meramente subjetivo, probablemente habrá algún momento, cuando sintamos cercano el fin de nuestros días, en el que analizaremos nuestra vida y nos preguntemos sobre el sentido y virtualidad de nuestras obras, sea en el sentido espiritual, sea en el sentido meramente humano o ético.

Partiendo de que la inequívoca necesidad y ferviente deseo de reforma en la tradición cristiana debió entenderse entonces, y debe entenderse ahora, como conversión constante al modelo de vida propuesto por Jesús en el Evangelio, es este punto de vista cristocéntrico el que puede servir para la definitiva unión de las Iglesias. El mandato esencial del amor es inmodificable. Irreformable. Sabiamente el papa Francisco encamina y reduce las diferencias, profundizando en los objetivos primigenios de ese gran mensaje de Jesús de Nazaret.

Vivimos días en los que se exacerba la religión popular, que Lutero criticó fuertemente con la reforma que llamó devotio moderna. Frente a ello Ignacio de Loyola alabó «las reliquias, las peregrinaciones, las candelas encendidas, las perdonanzas&hellip», los tronos, diríamos en Málaga. Y es que la piedad cristiana -como dice mi amigo, el actual Ignacio-, es una piedad no puramente espiritual, sino &lsquoencarnada&rsquo. Como el Verbo mismo quiso ser. Con un corazón de carne y unos ojos arrasados por las lágrimas por la muerte de su amigo Lázaro. Pero esa piedad encarnada debe llevarnos a estar dispuestos siempre a quitarnos la túnica para entregársela al hermano que la necesita, porque pasa frío.