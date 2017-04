EL BREXIT INTERNO

LO de la salida del Reino Unido de la Unión Europea está dando para todo tipo de análisis desde los más variados puntos de vista. Pero una cosa es cierta, esta decisión la han tomado los británicos, para bien o para mal de unos y otros, pero la han tomado ellos. Y en medio queda la cuestión de Gibraltar, cuyos habitantes han votado mayoritariamente (de forma abrumadora, más bien) seguir en la Unión Europea, pero sus votos son una gota en el mar de las papeletas de todo el Reino Unido, con lo que tendrán que conformarse con los votos de la mayoría.

Teta y sopa no caben en la boca, según un dicho español que también tiene otras interpretaciones, como estar en el coro y repicando. Es decir, no se puede tener todas las ventajas de una situación y evitar los perjuicios. A lo hecho, pecho, aunque salga a la palestra algún dislocado mental que desde Inglaterra hable de guerra para conquistar los terrenos o influencias que puedan perderse por una decisión que han tomado ellos. Hablamos de los políticos españoles y los criticamos por diversos asuntos, pero ¿de donde ha salido ese descerebrado británico que invoca a la solución militar en una Europa que quiere la paz en todas sus extensiones? Más que de flema británica habría que hablar de hooligans de la política.

Está bien, que cada uno haga lo que quiera. Si quieren brexit, pues brexit. Pero hay algunos matices que conviene analizar. Está claro que el turismo británico es el más importante de nuestro país y especialmente significativo en la Cosa del Sol. Indudablemente habrá más de un motivo. Uno de ellos, según los mismos ingleses, es el carácter de sus habitantes, la forma de comportarse de la gente que da una sensación de bienestar en la vida cotidiana. En definitiva, un mundo sin conflictos y con cordialidad en el trato.

Pero resulta que no siempre es así. De la cordialidad podemos pasar a la tensión y hasta la irritación cuando entramos en valoraciones económicas o de otro tipo de intereses que terminan desembocando en luchas desagradables que, en algunas ocasiones, llegan a los tribunales.

Les pongo un ejemplo: en Marbella, en la zona de Nueva Andalucía, donde abundan los complejos urbanísticos en los que hay diferentes comunidades de extranjeros, se están dando casos que, prácticamente, vulneran la legislación española. En una de ellas, concretamente, donde hay españoles y británicos, un vicepresidente de comunidad, un tal señor Kelly, se marca la salida estrambótica de que no se hable en español en las reuniones de la comunidad de vecinos, sino en inglés. Así, con toda la cara, despreciando a los vecinos españoles y a la tierra en la que se encuentran. Y andan unos y otros intentando establecer sus posiciones. Es decir, el brexit interno impuesto por quienes en su país no dejarían de carcajearse ante la sola insinuación de que allí habría que hablar español en una reunión de comunidad.

Los vecinos de la urbanización no dejan de protestar y de llamar la atención sobre la ilegalidad de la medida, y como mal menor han pedido un traductor. ¿Pero que pasa en este país que ya no sabemos ni defender nuestras leyes? No voy a dar detalles sobre este caso, pero existen documentos que prueban lo que les cuento.

Es incongruente que los pacíficos habitantes de una tierra turística que atiende con agrado a sus visitantes terminen permitiendo el avasallamiento de quienes se consideran que han adquirido tal «status» como para imponer sus normas. Hasta ahí podíamos llegar. Por cierto, ¿como va lo de devolverle a Grecia los frisos del Partenon?