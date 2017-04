Esta tarde El Rico no liberará al preso, el pobre. Se propuso una terna de cuatro personas al Consejo de Ministros para que eligiera uno, pero los ministros eligieron a ninguno. La cosa empezaba mal, pues terna significa conjunto de tres personas, y si van cuatro sobra una, pero si sobra pues que la liberen ¿no? Es la primera vez en 257 años que el Jueves Santo amanece con el mismo número de presos que el día anterior, también santo. Indultar no es tan complicado y se hace continuamente, pero sin ruido. Banqueros, asesinos al volante, de todo abunda en la viña de los señores ministros. Pero esta vez miraron los expedientes, llenos de malas personas, o de malos hechos, y dijeron que no. Había dos reclusos condenados por narcotráfico, otro por un delito de seguridad vial y otro por lesiones. Antes habían pasado otra lista, que tampoco valió. En ella iba un genio que se quedó con nuestro dinero, pero sin violencia, aunque privarnos del bien común que podría haberse realizado con ese dinero es una suerte de violencia, pero no violenta. Ingeniero de telecomunicaciones, trabajaba en la Empresa Malagueña de Transportes hasta que se descubrió que había creado dos sociedades para lucrarse con el dinero público desviado. Trescientos cincuenta mil euros. Ningún grupo municipal se opuso a la propuesta de liberación. Incluso desde la EMT se envió una carta al Ministerio de Justicia para indicar que no se oponía a la libertad del ingeniero. Las malas personas, o los malos hechos, están rodeadas de buenas personas, o de personas que al final, cuando ponen cara al asunto, dicen venga, va.

En Málaga tenemos tontos que se pelean en calle Carretería, que se combaten a vida o muerte convirtiendo una mirada en el asunto de sus vidas, y de sus muertes, pero también gente a favor de vaciar mínimamente las cárceles. La Semana Santa es amplia y desde extramuros las masas marchan al interior de la ciudad. El que es tonto lo es en Semana Santa, apoyando a su equipo de fútbol, controlando el móvil de su novia, o de su novio, o defendiendo la ensaladilla rusa que hace su mamá (papá casi no hace ensaladilla rusa, y eso que cuenta con la probabilidad nula de que se le corte la mayonesa). Pero comportarse como un tonto en medio de una muchedumbre, con los tiempos que corren, supone un agravante. Tal vez El Rico debería plantearse, además de liberar un preso, encerrar a algún tonto muy tonto. Dejaría sin argumentos al Consejo de Ministros. Vale, soltad uno, pero a cambio os ofrecemos una terna de veintipico para que encerréis.

La Semana Santa es amplia y llena de rincones y huecos. Algunos realmente pintorescos, sobre todo si se miran desde fuera. Es tan fácil criticar, criticarlo todo. La Semana Santa, el arbitraje contra tu equipo de fútbol, el gesto de tu novia o de tu novio, la ensaladilla rusa. Con el atenuante de la moda: se lleva odiar. Todo es una caca porque lo digo yo, o porque me lo ha dicho uno a quien sigo. La terna sigue en la trena. Si no pasa nada porque los liberen, que los liberen. Aunque sea verano. Los pobres. Pero que detengan a dos o tres tontos muy tontos, y muy violentos.