UN CONTRASENTIDO

No es un despropósito ni un disparate pero sí la deducción opuesta a lo que arrojan de sí los antecedentes. Ahora que viene el verano se recrudece la campaña que se conoce popularmente como &lsquooperación biquini&rsquo mejor dicho bikini porque algo tiene que ver, no sé qué, con el atolón ese de las Islas Marshall donde se hicieron las pruebas nucleares allá por los años cuarenta y tantos. Después de los excesos navideños, todos nos ponemos a tratar de devolver a la naturaleza los kilos de más que nuestros cuerpos, siempre pesimistas y temiendo tiempos peores se empeñan en almacenar en los sitios menos oportunos. Porque no todos los engordamientos son repudiables pero sí las mollas y en las barrigas. Salvo los obesos resignados, los demás nos pasamos buena parte de nuestra vida mirando el resultado de la báscula y procurando no sobrepasar los límites que nos hemos fijado. También la ropa sirve de parámetro aunque alguno responsabiliza a esos bichitos que entran por la noche a los armarios y la achica. Los métodos de control son innumerables aunque está demostrado que el mejor es mantener la boca cerrada lo que es bueno no sólo para mantener el tipo sino también para evitar meter la pata. Varias empresas te ofrecen sistemas que prometen unos resultados perdurables y sin sufrimiento. Desconfío de la mayor parte. Te quitan los placeres de la mesa y abandonados, el peso vuelve por sus fueros y mucho más rápido que el proceso inverso. Pero cada uno tiene su balanza que consulta despojado de todo lo ajeno. Vamos, en pelota picada. En mi casa tenemos una romana despiadada que no me deja pasar ni una. Mi venganza es que el fabricante del aparato quebró y el artefacto llegará a ser pronto una antigüedad que me sacará de pobre.

El contrasentido radica en que mientras Ud. procura adelgazar o, al menos, no aumentar de peso, el ambiente en el que nos desarrollamos no es nada propicio para esos buenos propósitos. Socialmente, si Ud. quiere mantener sus amistades o conseguir nuevas relaciones, no tiene más remedio de reunirse en torno a una mesa donde habrá un condumio tentador. Quedamos a comer o a tomar algo es la invitación usual o, lo que es peor, a cenar. Peor porque ya se sabe de qué están las tumbas llenas. Si se lleva el hábito de no ingurgitar sino lo indispensable, le vaticino que se quedará Ud. solo. Delgado, quizá, pero solo. Entonces puede acompañarse con la televisión que es un entretenimiento barato y muy simpático porque puede apagarse en cualquier momento sin que se ofenda. Esta aptitud no la tienen sus invitados a los cuales hay que soportar hasta que ellos decidan. Dichosas las visitas que se acuestan cuando quieren dice el refrán. Pero debe observarse el invento del maligno con cautela porque si se descuida aparecen con demasiada frecuencia programas en los que los protagonistas son cocineros expertos que se autodenominan chefs que le muestran unos platillos que exhiben como deliciosos. Por suerte, son generalmente muy pequeños y no los consume nadie. Sólo son aparentes y hermosos. No sé cuántos de estos programas se están emitiendo en la actualidad, uno se llama máster, con sus diversas variantes, junior, celebreties, otro top, el que está protagonizado por un cocinero que lleva años y años -mi suegro, pobre, que falleció hace veinticinco, lo veía porque era una novedad entonces-, también el que ha desaparecido, creo, en el que las manos tenían su importancia, uno de recetas con estilo, otro de la cocina de su titular, los postres, las meriendas, en fin. Un ciento.

Y en Marbella hemos cobijado recientemente a un montón de cocineros que según parece están muy reconocidos y que coparon las primeras páginas de éste, nuestro periódico. Hasta un japonés estuvo entre nosotros, delgadito el hombre, como todos los que con sus albos delantales sonreían a la cámara. Parece que se puede comer muy bien sin consecuencias. No me lo creo. No soy un fenómeno y cada vez que me salgo un poquito del guión, mi pesa me reprocha silenciosamente el exceso.

No tengo nada contra los cocineros, todo lo contrario. Los admiro y envidio la importancia que han asumido en nuestro diario vivir. Me encantan los niños de un instituto de mi pueblo que se afanan en crear los platos más exquisitos y nos los ofrecen por un precio muy asequible los miércoles y jueves de cada semana lectiva.

Pero donde se pongan unos huevos fritos con chorizo&hellip