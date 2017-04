Derrota y teatralización

ETA es hoy un enigma, aunque no se haya querido reconocer. Porque cuando se ha reseñado que ETA ha decidido «desarmarse» a través de una Comisión Internacional de Verificación, se sabe qué hay detrás de esta instancia voluntarista formada por ‘artesanos de la paz’ profesionales de diversas ONGs y similares, pero no se sabe bien qué es ETA, o más exactamente qué queda de ETA. Parece que, además de Josu Ternera, en el centro de todos los rumores que le atribuyen un liderazgo residual en la banda, apenas permanecería en la organización un puñado de activistas, que estarían diseñando esta teatralización, que en realidad es una segunda etapa de la derrota sin paliativos (el primero fue el abandono de la violencia), que precede a la tercera y definitiva, la disolución.

Parece que ETA, en fin, está intentando dulcificar el desenlace de su propia historia, quizá no tanto por razones políticas cuanto sentimentales. Cuando se habla, como se ha hablado, de «entregar las armas al pueblo», parecería que se reivindica una transferencia de legitimidades, que hay que negar absolutamente: el «pueblo» no ha necesitado, el menos desde las primeras elecciones democráticas de 1977, intermediarios ni representantes para hacer oír su voz. Y ETA no sólo no ha traducido la voluntad general sino que la entorpeció sistemáticamente, a punto de estuvo de frustrar el proceso de democratización y se convirtió en una mafia homicida tan solo atenta a su propia y descabellada lógica, primero tendente a hacer de Euskadi una entidad parecida a la albanesa de Enver Hoxa, después empecinada en derrocar al propio régimen español sin ofrecer alternativa alguna. En otras palabras, ETA no ha sido un movimiento emancipador sino una banda de ultranacionalistas asesinos, que se han valido del terror y de la extorsión para retroalimentarse y mantener un furor subterráneo que ha costado sangre, sudor y lágrimas extirpar.

Pero la democracia ha vencido. En 2011, el Gobierno de Rodríguez Zapatero, con Pérez Rubalcaba como ministro del Interior y Patxi López como lehendakari , consiguieron la rendición de ETA sin una sola contrapartida. No actuaban en su propio nombre sino en el de la soberanía , en el del régimen democrático, por lo que ese triunfo pertenece a todos los individuos, colectivos y partidos que combatieron a la horda, pagando un alto precio por ello. La derrota fue tan clara y rotunda, que ni siquiera pudo ETA plantear el trueque de paz por presos, que sí lograron los ‘polimilis’ en 1982 como acaba de recordar Luis R. Aizpeolea. El pretendido desarme, tolerado por los gobiernos español y francés a instancias del pragmatismo del Gobierno vasco, es una medida de profilaxis pero no tiene alcance político alguno. De hecho, la noticia ha sido de muy baja intensidad: ETA derrotada es parte del pasado.