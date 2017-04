Paco el malo

Como la percepción es más importante que la realidad, la ola de indignación con Paco Sanz, el estafador de los 2.000 tumores, no me toca. Claro que la suya es la cara más dura y más fea de la caridad. Claro que es un delincuente, que ha engañado a mucha gente o que otros sí necesitan el dinero, pero yo es ver a Ana Rosa Quintana o Susanna Griso hechas una furia con el asunto y darme la risa. No sé si porque las haya engañado a ellas. Soy una persona horrible. Veo los vídeos de tomas falsas y el hombre me hace gracia (la madre bailando, más todavía). Pienso en estafadores como Oscar Hartzell, que convenció en los años 20 a miles de ciudadanos de que les daría el tesoro de Frances Drake, o en Victor Lustig, que vendió la Torre Eiffel, y veo que Paco no llega a tanto, que esto es España, que muchos van por delante (la venta de niños, las preferentes, Afinsa…). Paco y sus donantes contra los políticos y sus votantes. A ver quién gana.