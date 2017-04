Días santos, tantos

Lunes 3. Aún con la resaca de la excelente entrevista de Pedro Luis Gómez a Antonio Banderas; aún con el necesario eco de la ‘carta del director’ sobre los autónomos; aún con la resaca de las misas por la muerte de mi abuelo. El gran Antonio Banderas recuerda a Joaquín Sabina, y el lunes –el lunes tuvo que ser–, me llega desde el mismísimo Nueva York la biografía definitiva del poeta de Úbeda. Se titula ‘Sabina sol y sombra’; la escribe Julio Valdeón y el libro suena ya a réquiem. Pedregalejo y aquella Málaga, aquel Pedregalejo que casi fue un barrio de la Movida madrileña, me vienen a la memoria de lo no vivido. Por lo demás los autónomos no podemos ni morirnos, y según Heredia somos una carcundia de derechas. Sin novedad en el frente.

Martes 4. Ahora que las tardes se alargan aprovecho, cuando el sol da menos directo, para zigzaguear por las faldas del San Antón. Las jaras y el matorral bajo me dejan las piernas y los brazos como un Cristo; pero merece la pena ascender hasta la cruz de la cima, corriendo, y ver cómo la Bahía se perfila en un cielo claro. Yo lo llamo tomar distancia. Lo hacía Unamuno en el circo de Gredos y lo hago yo aquí; a los pies de La Mosca.

Miércoles 5. Otra vez Gibraltar. Este conflicto geopolítico ahí, tan cercano. Hay quien dice que la mera evocación de la Roca es una cortina de humo. Por Torremolinos alguien lee entre el descojone y el miedo las portaditas de ‘The Sun’. No se trata de retomar en español aquella ‘Operación Algeciras’; pero tampoco hay que permitir que nos roben el sol, el -istmo, y sean Europa conforme y según, que diría Machado.

Jueves 6. Mi baloncesto son recuerdos de aquella cancha de Ciudad Jardín. Una mascota de Coco vestida del Unicaja y con la cabecera de este periódico bordada en la zapatilla. Después el equipo sería nuestro mejor embajador; dinámico. Así en el baloncesto como en la vida. Las lágrimas de Joan Plaza son las más nuestras. La humildad y la gloria se tocan: quizá eso sea en definitiva el deporte. El resto, apuestas y tinglados mafiosetes.

Viernes 7. Viernes de Dolores y la ciudad que no puede contener más el grito. Ese nerviosismo que impregna la noche. Uno o mil traslados no son suficientes. El mar y los naranjos deliran ya pidiendo que llegue el domingo. Leo el periódico en la orilla desvencijada del malecón improvisado del Balneario. A mi frente salta algo parecido a un delfín. Después me entero de la muerte en Estocolmo y pienso en eso de la paz, en los hombres y en la buena voluntad. Cuando ETA boquea tras su negro pasado, hay quien los reconoce como dialogantes.

Sábado 8. En espera por la gracia de Dios. Voy con Nacho Trillo a su pueblo. Su primo Juan Ángel y yo congeniamos rápido: ambos somos hijos del mayo francés.

Domingo 9. Dios mediterráneamente propagado. Dintel del paraíso cruzado. Hossanna.

Lunes Santo. Hoy. El Cristo de los milagros. La túnica de mis lágrimas. La fe sin necesidad de misa de una. Dios hecho ciudad. Cautivo.