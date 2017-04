Siria lleva desangrándose en una cruel guerra civil desde 2011. A la brutalidad del gobierno del presidente Bashar al-Asad se une la de sus oponentes, la llamada ‘oposición siria’, un batiburrillo de facciones donde para complicar la cosa se unieron los yihadistas del Estado Islámico; por tanto salvando honrosas excepciones, al terrorismo de estado del gobierno sirio se opone en gran parte grupos terroristas de similar calaña, con la población civil como víctima inocente, en especial los niños. El resultado de este aquelarre de sangre y destrucción es la muerte de entre 300.000 y 470.000 personas, torturas, violaciones, padecimientos sin fin de la población y el drama humanitario del éxodo de más de 4 millones de personas.

Por tanto, antes del 4 de abril de este año los derechos humanos ya estaban maltrechos y el horror estaba instalado de forma permanente en esta zona del mundo. Ese día un ataque con armas químicas en Jan Sheijun provoca 87 personas (20 niños entre ellas) muertas y más de 400 heridos. Como pasó en 2013, diversidad de versiones. El gobierno sirio sostiene que su ejército bombardeó posiciones de los rebeldes donde había un depósito de sustancias químicas, que son las que causaron la masacre en la población civil; por su parte, los rebeldes acusan directamente al régimen de Bashar al-Asad, a lo que se apunta EEUU y gran parte de sus aliados. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas celebró una reunión el 5 de abril para estudiar la situación y conocer los primeros informes, aunque a la fecha de escribir esta columna ningún estudio independiente ha verificado ambas versiones, ya que ni la ONU ni la Organización para la Prohibición de Armas Químicas (OPAQ) han podido concluir sus investigaciones sobre el ataque.

En 1997 entró en vigor la Convención sobre las Armas Químicas, siendo la OPAQ responsable de erradicarlas y de verificar su destrucción. Llama la atención de que Siria, junto a otros 191 estados, es parte a dicha convención desde el 2013 y que Israel, entusiasta apoyo de la represalia de EEUU, no ha suscrito dicho texto. En septiembre de 2013, tras la Masacre de Guta en agosto de ese año, el régimen sirio, ante la amenaza de intervención militar de EEUU y por presiones de Rusia, acepta poner sus arsenales químicos bajo control internacional, llegando EEUU y Rusia a un acuerdo sobre las armas químicas y su destrucción en Siria. Si el dictador sirio ha incumplido ese compromiso y ha cometido este execrable crimen deberá ser verificado por las instancias competentes internacionales y no por el mismo país que llevó al Consejo de Seguridad de la ONU fotos de supuestas armas de destrucción masiva en Irak para justificar su ataque militar, reconociendo después que aquello era mentira, lo que no devuelve a la vida a los centenares de miles de muertos de aquella guerra ilegal e inmoral. Superando en imprudencia a George W. Bush (que al menos se tomó unos meses para intentar convencer con sus mentiras), Donald Trump, sin aviso ni consultas previas, ordena un ataque con misiles dos días después contra instalaciones del Ejército sirio, reaccionando el Secretario General de Naciones Unidas, en una nota oficial horas después, con un llamamiento a evitar una escalada de acciones militares.

Pues diga lo que diga la UE, la OTAN, y resto de aliados de EEUU, su ataque a Siria es una manifiesta vulneración del Derecho Internacional, ya que el uso de la fuerza es terminantemente prohibido por la Carta de las Naciones Unidas (con la única excepción del artículo 51, legítima defensa), y las acciones militares tienen cobertura jurídica cuando expresamente son autorizadas por el Consejo de Seguridad de la ONU, lo que es evidente que no ha ocurrido en este caso. Y cuando se patea el Derecho Internacional nunca ganan los derechos humanos, al contrario, prevalece la dinámica de los matones a mandar y de los súbditos a obedecer.