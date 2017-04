Rajoy, ingrato con Málaga...

Tuvo que pasar un mal rato Carolina España para intentar defender lo indefendible. ¿Con qué cara puede aparecer un diputado por Málaga para explicar que en la provincia la inversión de los Presupuestos Generales del Estado es pírrica? Porque lo es. Las cuentas son como son, por mucho cuento que le quieran echar. No es plan de echar ahora las cuentas del gran capitán, porque tampoco es eso, pero hay que satisfacer un mínimo de cosas. De proyectos. Todavía resuenan las palabras de Celia Villalobos cuando se quejaba, y con razón, de que en los últimos años de Zapatero no se apostaba por nuevos proyectos. Lo decía para contrarrestar la borrachera inversora del momento, en el que el aeropuerto, la segunda pista, el AVE o la segunda ronda, convertían prácticamente a Málaga en la provincia con más inversiones del país. Ahora se echa de menos la voz de la diputada malagueña. ¿Dónde están esos nuevos proyectos? ¿Dónde están esas nuevas inversiones? La cifra de 138 millones es ridícula. Lo único vendible es el acceso norte al aeropuerto, que cuenta con 6,5 millones de euros, aunque la partida más grande sea la destinada para abrir la cárcel de Archidona. Y poco más. Un ejercicio más la iniciativa para llevar el tren a Marbella pasa de largo, pese a que se ha prometido en innumerables ocasiones que el proyecto estaba a punto de terminarse. Se lo deben de estar estudiando de memoria. La ciudad costasoleña seguirá muchos años teniendo el privilegio de ser la localidad más grande España por la que no pasa el tren. Esa es la realidad. Todo lo demás son promesas, incumplidas de momento. La presentación de los Presupuestos ha coincidido además con los datos de recaudación de Hacienda en Málaga durante el año pasado. Pues bien, durante 2016 se recaudaron nada menos que 2.549 millones de euros, un cuatro por ciento más que en el 2015. ¿Cuál ha sido la respuesta del Gobierno al buen comportamiento de la provincia? Rebajar un 43% la inversión de un año a otro. Los 138 millones previstos, la cifra más baja en lo que va de siglo XXI, suponen un 5% del dinero recaudado en Málaga. Es verdad que no se puede aspirar a que gran parte de ello vaya a inversión, porque hay que tener en cuenta el gasto de pensiones, sanidad o educación, pero la cifra destinada este año solo puede interpretarse como un castigo a Málaga. Se ha instalado en el Gobierno de Rajoy una teoría muy dañina para la provincia. En conversaciones privadas no dudan en apuntar que en «Málaga ya se ha hecho bastante» con el AVE, el aeropuerto o las carreteras, que elevaron hasta los mil millones las inversiones anuales. Lo que no se dice es de dónde se partía y que además la relevancia económica de la provincia exigía esas apuestas, que están dando el resultado previsto. Ahí están las cuentas de Hacienda. Los representantes malagueños del PP, encabezados por su presidente Bendodo, tienen la responsabilidad de revertir esa teoría tan nociva. Y esto pasa siendo la capital más importante donde gobierna el PP en España...

Cofradías ...Y para colmo ni libera al preso de el rico

Esta semana que termina debería recordarse como la del gran despropósito del Gobierno del PP con Málaga. La guinda se produjo el viernes, cuando en una decisión sorprendente el Ejecutivo de Rajoy no indultó a ningún preso para que fuera liberado por El Rico. Como ha pasado en los últimos 257 años. A ver cómo se explica eso. Se han lucido. Todo lo que cuentan son excusas, porque el indulto es una decisión graciable, que no está sujeta nada más que a la discrecionalidad del Consejo de Ministros. Los únicos requisitos son que el reo esté penado por sentencia firme y cumpliendo condena. Punto. No hay más. Que no inventen con el rollo de los requisitos y los informes de Fiscalía y del tribunal, que no son vinculantes. Lo que no se acaba de entender es que el ministro Rafael Catalá aún no se haya enterado de la importancia que tiene esta tradición en Málaga, pese a que venga cada dos por tres a la capital a no se sabe muy bien qué. La cofradía de El Rico ha demostrado una gran dignidad al no querer participar en el paripé exprés que le querían preparar. Por cierto, se ha echado en falta mayor contundencia y apoyo del presidente de la Agrupación a esta cofradía. A Pablo Atencia le ha salido su vena política y se ha puesto de perfil . En otras ciudades, como en Sevilla, sí se ha cumplido con esta gracia. Hay que felicitar a los sevillanos y a sus representantes políticos por ello. No se puede decir lo mismo de los malagueños.