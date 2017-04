La guerra de los mosquitos

Al leer sobre la estrategia oficial y el zafarrancho para combatir a los mosquitos en el Guadalhorce es inevitable pensar en una guerra justa en la que sólo la Junta opta por la neutralidad pasiva. Ayuntamiento y Medio Ambiente tampoco serán aliados en otro episodio de ese culebrón de los cauces urbanos que empieza con el del Guadalmedina y termina en un búnker de indiferencia a salvo de mosquitos y mociones. Nadie en Málaga pone en duda la leyenda de Guadalmar como paraíso intermitente entre el ruido de los aviones y el zumbido de dípteros con eslora de airbus, así que los vecinos y comerciantes han ganado la primera y dura batalla y tienen todo nuestro apoyo. Piden protección para que los mosquitos no los utilicen con el respaldo de la Junta como escudos humanos en un paraje con protección ambiental donde hay especies que se defienden demasiado bien ellas solas. Nadie dijo que fuese fácil conseguir que los responsables públicos, o parte de ellos, dejasen de matar moscas competenciales y de marear la perdiz, y es un éxito que alguien, el Ayuntamiento coja la pistola de fumigar a regañadientes. El verano se acerca y tememos que una legión de aguijones haga turismo por la ciudad. El problema se agrava como la colonización de las cotorras argentinas, que son menos hostiles y sólo atacan con motivo. El bricolaje evolutivo alejó a los mosquitos de la dieta de estos pájaros, lo que nos habría arreglado mucho las cosas. Esperemos que la cruzada de ahora, aunque tardía, no se parezca a aquella contra el picudo rojo que nos desmochó tantos miles de palmeras. Los mosquitos tienen en cada vecino mesa y mantel, aunque la única justicia que quepa con ellos es corregir la jerga de la entomología popular que les atribuye un falso patriarcado sádico cuando en verdad son las mosquitas la primera línea de fusilería para ‘elaborar’ sus huevos con la sangre del contribuyente. La batalla contra el ‘aedes caspius’ o mosquito de las marismas va a ser un runrún implacable de máquinas y fumigadores con un alto precio en dinero y en incomodidades, así que pasear por la desembocadura no será esa delicia hasta el invierno, el gran exterminador. Ahora llega la romería periódica en honor a los insecticidas, un incordio insano por muy biológicos que se etiqueten. Es el precio a pagar por forzar el equilibrio entre naturaleza y ciudad. Ni una ni otra son como en los dibujos infantiles o en los folletos. En París dicen que hay un movimiento contra las campañas de desratización masiva, un activismo del que ninguna ciudad puede sentirse a salvo. Por fortuna los mosquitos no son el toro de la Vega ni siquiera ratas parisinas y su tamaño los aleja por ahora del debate. Hay que actuar pronto, no sea que dé tiempo a que aparezcan visionarios rendidos al encanto del aguijón y la picadura nos llegue abriendo el bocadillo tomado de hormigas en la excursión que dicen que pronto podremos hacer al Benítez .