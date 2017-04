Flores de Málaga (que no loeran) para Picasso...

Ayer, 8 de abril, se cumplieron exactamente 44 años de la muerte de Pablo Picasso, el mayor genio del arte del siglo XX y verdadero icono de Málaga no sólo en la pasada centuria, sino que se ha convertido en figura fundamental en la recuperación y en pilar básico en la eclosión que vive actualmente la ciudad que lo vio nacer en la plaza de la Merced en 1881. Recordando el momento de su fallecimiento, nos viene a colación una curiosa historia que protagonizó el director de cine Miguel Alcobendas, que trabajaba en la Diputación Provincial (Madrid, 1940-Torremolinos, 2014) y que a la postre, junto a un cámara que iba con él, fue la única representación malagueña que intentó asistir al entierro del genial artista, algo que a la postre no conseguiría, teniéndose que consolar con permanecer en las afueras del castillo en suelo francés en el que recibió sepultura.

Pablo Ruiz Picasso había salido a cenar la noche antes (7 de abril) con los padrinos de su boda con Jacqueline, y se acostó tarde, fiel a su costumbre, porque se fue a pintar. Murió, pues pintando, porque al día siguiente lo encontraron muerto en su cama. Una bronquitis que originó un infarto se llevó al genio. La noticia corrió como la pólvora por todo el mundo... menos por España. Manuel Blasco (primo de Picasso) llamó a Alcobendas para comunicarle la triste noticia, quien nada más colgar llamó al hoy alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, quien se ocupó de que al cineasta la renovaran en el día su pasaporte, que lo tenía caducado, y gestionar dos plazas en el primer avión que volaba entre Barcelona y Niza, que además no tenía plazas libres... Dicho y hecho, Alcobendas llegó a Niza a primeras horas del día 9. En el avión viajaban los cuatro sobrinos Villató Ruiz, el doctor Raventós y el ya anciano pintor Manuel Pallarés, y algunos periodistas catalanes. Malagueños, ninguno. Bueno, Alcobendas y Francisco Ojeda, operador de cámara, de quien decía el propio director de cine que «tuvo del honor de ser el único malagueño de nacimiento que estuvo a escasos metros de Picasso cuando fue enterrado».

Los dos alquilaron en el aeropuerto un coche para viajar a Notre Dame de Vie, la casa donde murió Picasso en la ciudad de Mougins. Una gran cantidad de periodistas apostaba en la verja de la entrada pese a la lluvia que caía ese día. «Una verdadera multitud de gente», recordaba Alcobendas, significando que «hasta había televisiones japonesas, lo que entonces era lo más exótico del mundo...». La mansión, que el artista malagueño había comprado a las famosa familia de cerveceros Guiness, estaba custodiada por decenas de policías que impedían el acceso a cualquiera que lo intentara. Hubo incluso familiares no muy cercanos que no pudieron entrar. Recordaba el cineasta malagueño que una de las personas más afectadas que estaba en el lugar era Jacques Barra, jardinero de Picaaso, a quien el artista tenía una especial consideración. No se permitía el acceso de personas pero ni siquiera de un ramo de flores o de un telegrama. Llegaban cientos, pero ninguno franqueaba la verja. Barra, por dentro de la finca, repetía una y otra vez, «lo siento, lo siento, no puedo decir nada, no recogemos nada, no admitimos flores... El patrón ha muerto». Aquella verja sólo se abrió dos veces, una para que entrada el prefecto de los Alpes Marítimo y otra para que entrada el hijo de Picasso, Paulo, marido de Christine Ruiz-Picasso, y padre de Bernard, hoy grandes mecenas del Museo Picasso Málaga. Cuando anochecía, el jardinero marchó hacia la casa por un sendero colindante de la verja, lo que aprovechó Alcobendas para, desde fuera, dirigirse a él... «Venimos de Málaga», le dijo. «Málaga, el patrón hablaba mucho de Málaga», respondió Barra, quien entabló una breve conversación con los dos malagueños. «Si estaba bien, si e taba bien... Se acostaría a las doce de la noche, estuvo cenando con los señores Antebi... Si estaba bien», le dijo, lo que aprovechó el cineasta para preguntarle cuál era la floristería preferida de la familia, a lo que el jardinero le dijo que se llamaba ‘Fleurs de primavera’, en Cannes. «Al patrón le gustaba porque decía que tenía nombre español», puntualizó monsieur Barra. Cerrada ya la noche, el lugar quedó despoblado porque seguía lloviendo y ya ni el jardinero estaba cerca. Sólo policías y más policías. Hacía mucho frío. Había que ir a dormir.

10 de abril de 1973. Muy temprano, madrugada, los restos de Picasso fueron trasladados al castillo que el artista tenía en Vauvernagues, en Aix en Provence, a unos 170 kilómetros de distancia, donde recibirían sepultura. Alcobendas y Ojeda, levantados desde muy temprano, se toparon, como todos, con la noticia del traslado del cuerpo sin vida de Picasso a otro lugar. Entonces decidieron ir a la floristería, donde la dueña le informó que la familia Picasso le compraba muchas flores, que el pintor «amaba» las rosas de color rosa y que detestaba las coronas ‘de muerto’, por lo que encargaron una cruz con orquídeas, lilas blancas y rosas del referido color. La mujer, muy parlanchina, no dudó en contarles la anécdota que le ocurrió a Antonio D’Olano, que escribió un libro sobre Picasso (‘Picasso íntimo’, muy malo, por cierto) y decidió entregarle un ejemplar, por lo que fue a la floristería y se llevó un ramo para Jacqueline. «Como Picasso no lo dejó entrar a su casa ni le habló tan siquiera, el escritor regresó y quiso devolver el ramo diciendo que nadie lo había trocado para que le devolviéramos el dinero...», comentó.

Tras adquirir la cruz de flores, Alcobendas y el cámara emprendieron viaje a Vauvenargues, pueblecito de unos 200 habitantes, en un tortuoso viaje consecuencia de la fuerte nevada que cayó esa mañana. Los cero grados de aquel día denotaba el fuerte frío al que los malagueños no estaban acostumbrados, porque además habían ido vestidos ‘tipo primavera malagueña’, en especial Paco Ojeda, que llevaba sandalias... El impresionante castillo era una fortaleza. Símbolo por su historia en la ocupación nazi y por haber sido pintado por Cezanne, en aquella maravilla del monte Saint Victorie, el malagueño había conseguido la paz para trabajar que no gozaba en otros lugares, lo que le decidió a comprarla. Allí pintó su famoso retrato ‘Jacqueline la de Vauvenargues’, y allí llegó a lo largo del día la tropa de periodistas de medio mundo que seguía su rastro en busca de una foto o de una imagen... Policías armados hasta los dientes y con perros impedían la entrada al recinto con barreras que cortaban los caminos. Allí estaban Alcobendas y Ojeda con su cruz de flores y una leyenda escrita en una banda de tela color morada que decía ‘Málaga a Pablo Picasso’. «Estuve discutiendo con los policías media hora, diciéndoles que habíamos venidos desde Málaga, ciudad natal de Picasso, para llevarle esas flores y que nos las tenían que aceptar.... Tras mucho pedir y dialogar, llegó un miembro del personal del castillo, quien dijo que Jacqueline admitía las flores, pero no a sus portadores, a lo que accedimos», recordaba Alcobendas en SURen 2004. Ignoraba en ese momento que al día siguiente, todas las televisiones del mundo, y muchísimos periódicos reprodujeron la fotografía de la entrega. Como escribió ‘Le Provençal’, de Cannes, «el cadáver de Picasso fue inhumado esta tarde en el castillo y para ser fieles al deseo de Picasso no se han aceptado flores, salvo las que fueron traídas de Málaga, su ciudad natal»... Recordaba también el cineasta madrileño afincado en Málaga que «la RAIinformó en su telediario que unos malagueños intentaron ‘colarse’ en el entierro utilizando unas flores como ‘caballo de Troya’, lo que en realidad era cierto...». La revista ‘Blanco y Negro’ escribió: «Nada más conocerse la noticia de la muerte, comenzaron a llegar a la casa de Picasso innumerables coronas de flores procedentes de casi todos los países occidentales. De todas ella, por orden expresa de su viuda, sólo una pudo traspasar el severo cerco de los gendarmes. En la cinta morada, cuatro palabras que expresaban el emocionado homenaje de la tierra que le vio nacer: Málaga a Pablo Picasso». Esa fue la historia de cómo Picasso fue enterrado con flores de Málaga que no eran de Málaga.

Un recuerdo para el llorado Miguel Alcobendas. A todos, mucha felicidad en esta Semana de Málaga. Disfruten y permitan que yo lo haga igualmente.