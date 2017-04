Aquellos punkies

Estamos instalados en el no. En política, en la administración pública, en las relaciones sociales. El no por delante. No es no, como dijo Pedro Sánchez. El no como sinónimo de resistencia, como ejercicio de inmovilidad, como refugio. El no puede tener un valor positivo, pero cada vez más actúa como esa pieza que gripa el motor, cuando es no porque no. Cuando impide el acuerdo, el pacto o el progreso. Cuando perpetúa el conflicto o la confrontación.

El no es mucho más conservador que el sí. Porque el sí siempre conlleva más riesgo. Requiere valentía. Quizá es el efecto de este cambio de era, que como cualquier cambio provoca miedo, incertidumbre. Hoy nada es como hace diez años. Y tenemos la certeza de que dentro de cinco nada será como hoy.

No se celebran los acuerdos; se celebran los desencuentros. En Cataluña, en el Congreso de los Diputados, en el PSOE, en el País Vasco, en Andalucía. Por no hablar del mundo, de Trump, del Brexit o de Putin. Y este virus llega hasta el pueblo más pequeño.

Uno tiene la sensación de que se va hacia atrás, retrocediendo en cuestiones y derechos básicos, abocados a un colapso social, administrativo, económico, financiero y político provocado por todos esos cambios que nadie sabe solucionar, porque son nuevos. Impredecibles.

Si comparamos está época con la Transición, con los años 80 –los años del sí–, vemos que, frente al aparente progreso económico y social, hoy nos estamos dejando por el camino cosas importantes. Se están perdiendo valores esenciales en la convivencia. El respeto, la lealtad, la educación, la tolerancia, el buen gusto... Diría, incluso, que la elegancia y las buenas maneras. Y esa línea esencial entre derechos y deberes que salta a veces por los aires.

Es verdad que el insulto, la agresión verbal, la mentira, la trampa, eso de la posverdad, están al cabo del día como combustible de la crispación y el enfrentamiento. Alimentado todo ello por el altavoz digital de las redes y medios audiovisuales. Pero es preciso convencerse y asumir de que hay que convivir con todo eso sin dramatizar más de la cuenta, sin puritanismos. Que los chistes sobre Carrero Blanco escandalicen hoy y se vieran con absoluta naturalidad hace 33 años cuando los contaban Tip y Coll es para hacernos reflexionar. Claro que entre Cassandra y aquellos humoristas hay un abismo, el que separa el ingenio del odio.

Es preciso relativizar este ruido y acostumbrarnos a estos personajes por mucho que nos parezcan zafios y groseros. Es el precio de la libertad de expresión. Y se paga con gusto. Dice Manuel Alcántara que en sus miles de artículos nunca ha necesitado escribir un solo insulto para dar y defender su opinión. Es un síntoma de su lucidez frente a la torpeza de los que insultan.

Pero al mismo tiempo hay que reivindicar en este mar de corrección política cierta cultura punkie, capaz desde la inteligencia, eso sí, de transgredir, provocar, ofender o rebelarse contra estigmas sociales sin que el resto pongamos el grito en el cielo haciéndonos los escandalizados mientras consumimos telebasura. ¿Sí o no? Yo creo que sí.