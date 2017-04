Adiós, gánster

La función de una comisión de investigación parlamentaria es, como no podía ser menos, la de investigar. Hace tiempo que en España, en cuanto hay sospecha sobre la conducta del adversario, declaramos solemne, mediática y encendidamente, su culpabilidad. A veces, tanto que la sentencia judicial y su contenido, que tiene lugar meses después, ya no importa, pues nuestro culpable ya ha sido convenientemente ajusticiado en todo lo tocante a su honor y buena fama. Así que, si de lo que se trata es de un órgano parlamentario sin competencias condenatorias penales, sólo políticas, tampoco nos duelen prendas. El sonrojantemente famoso diputado Rufián protagonizó estos días la doctrina de la condena previa con saludos groseros e insultantes a los comparecientes, y también descalificaciones personales como auténticas agresiones verbales. Finalizó su intervención con una despedida gruesa a base de bofetones morales y exabruptos, entre lo gutural y lo barriobajero. Resulta inexplicable que no fuera expulsado de la sala de comisiones del Congreso de los Diputados, tras los dos avisos reglamentarios. Quizá, la próxima vez…

Con toda la gravedad que pueden tener episodios como éste, o como los de Cañamero, con sus fotos y mentiras, solo hay que aplicarse un poco para desalojar estas sonoras flatulencias, que provienen de esta extraña ‘new age’, cuya imposible docencia tiene su origen en la ausencia de cualquier información fiable. Ni la vida ni la democracia están naciendo hoy, por mucho que estos capos, que sí que han llegado ahora mismo, quieran vocearlo e intenten inventar la realidad. El sistema no puede aceptar los complejos que se le quieren colgar, ni tampoco permitir que crezcan políticamente los que lo quieren subvertir y tumbar.

Resulta difícil reconocer el avance o el progreso cuando el éxito propio se basa en la necesidad de la existencia de una situación desastrosa. Si la economía crece y lo hace el empleo y la justicia persigue con parsimonia pero con contundencia a los que infringen sus principios, sean quiénes sean, impulsar unas cortes constituyentes, una revolución bolivariana o comunista, etc. etc., carece aún más de sentido. Vociferar contra ‘la trama’ cuando tu país es reconocido internacionalmente con aprecio y respeto es fabular un día tras otro. Hay mucho que mejorar y no es que se trate de que el éxito vaya a matarnos, pero las recetas destructivas y el espoleo permanente no son el camino para ser mejores ni para funcionar también mejor.

Antes de integrarnos en la Unión Europea, allá por los 80, dicen que Margaret Thatcher indicó a las claras que Reino Unido vetaría el ingreso de España si previamente no quedaba abierta la verja de Gibraltar. Por aquel entonces tocaba que los socios europeos avalaran la posición británica ante un país aspirante a serlo. A la hora de que Gran Bretaña se marche por su propio deseo, alto y claro se ha dicho y aprobado que España tendrá la palabra en cuanto al estatus ‘llanito’ en Europa, con el absoluto respaldo de la UE y sus instituciones. Ello a pesar del voto en contra en el Parlamento Europeo de Podemos, los partidos nacionalistas españoles y la ultraderecha de Lepen y otros. Son muchas las veces que tenemos que preguntarnos de qué parte están los que, una y otra vez, se empeñan en dar lecciones imposibles.

Y luego vendrá Sánchez con sus deseos de asociar y hasta hacer confundir al PSOE con Podemos, Compromís, Esquerra y lo que haga falta. Y querrán la nación de naciones, el derecho de autodeterminación, el estado federal no nato y no escrito, el referéndum permanente con preguntas manipuladas para elevar sus deseos a una legitimidad falsa e impostada… Vendrán, sin duda, pero nos pillarán levantados y no podrán engañarnos. A vueltas entre imprudentes, temerarios y revolucionarios, deseosos de ajustar cuentas con un pasado de trazo grueso, ni los insultos ni las mentiras pueden desanimar la estabilidad y el sentido común de una inmensa población orgullosa de España y capaz de diseñar un futuro mejor dentro del mundo libre. Demoler el sistema para justificar la existencia de estos vocacionales salvapatrias es un camino al que nunca podrán llevarnos ni las ideas ni los incoherentes ejemplos de los que llaman gánsters a los demás sin ni siquiera mirarse al espejo cada día.