Tren fantasma

Las buenas noticias de las previsiones de ocupación anunciadas para Semana Santa, que oficialmente comienza mañana, dibuja una sonrisa a los empresarios relacionados con el sector turístico, conocedores de que se trata del inicio de una previsible excelente temporada, siempre gran indicador de lo que nos deparará en el resto del año. Estos visitantes, en su mayoría españoles, son quienes mejor van a valorar el estado de las playas, de nuestras calles, chiringuitos, restaurantes y hoteles. También son a los que se les pega la primera clavada de los peajes malagueños, uno de los más caros de España en temporada alta. Desde ayer y hasta el domingo siguiente del de Resurrección, recorrer la Autopista del Sol desde Benalmádena hasta Estepona cuesta el doble que ir desde Sevilla a Cádiz por la AP-4. Un precio que volverá a aplicarse de junio a septiembre y que es totalmente desorbitado, sobre todo para los trabajadores que tienen que realizar un mínimo de dos trayectos al día cuando el tránsito por la autovía del Mediterráneo se vuelve imposible. Visto desde Marbella es como si aplicáramos una tasa turística para poder acceder a nuestro municipio.

Una razón más por la cuál se ha lamentado gran parte de la sociedad al saber que el tren con destino a Marbella todavía ni se le ve llegar. Es triste recordar que, como ciudad con un número considerable de habitantes o destino turístico de primer nivel, no tengamos esta conexión ferroviaria tan demandada desde hace varios lustros por unos y otros. Esta situación que perjudica a todos, turistas, residentes, empresarios, entre otros muchos, pone en entredicho promesas, criterios y partidas presupuestarias destinadas a un servicio tan necesario. Y no será porque no haya habido anuncios y promesa. Todavía nos viene a la memoria la gran presentación que hizo el propio presidente Manuel Chaves hace ya bastantes años en el Hotel Los Monteros, completamente plagado de representantes empresariales y políticos en la que se daba prácticamente por construida toda la infraestructura necesaria para el tren litoral con la ayuda de la iniciativa privada.

Han pasado ya unos cuantos años y nada nuevo vemos en este aspecto. Es cierto, que tanto la comunidad autónoma como el Gobierno central, de vez en cuando, dedican algunas migajas presupuestarias para hacernos creer que la idea no ha muerto. De hecho, el ayuntamiento junto a estas dos instituciones no paran de lanzar mensajes de que no se han olvidado de sacar adelante un proyecto que siempre sale a relucir cada cuatro años o cuando más interesa a alguna de las partes. En fin, como saben ustedes son muchas las ciudades que datan su nacimiento y, a veces su resurgir, en el momento que la locomotora de carbón y vapor lleva los primeros visitantes o, simplemente, las primeras mercancías. Así que nos quedaremos con la ilusión de que nos espera todavía un nuevo resurgir cuando, finalmente, llegue a nuestra ciudad el famoso tren que, para entonces, será veloz como el rayo. Mucho más que el famoso tren bala que cruza el país del sol naciente.