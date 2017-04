Presos de un grave error

Estamos apenas a unas horas de entrar en una de las semanas más identificadas con Málaga y con la que más se identifican los malagueños: la Semana Santa. El fenómeno cofrade lo es también por las señas de identidad que la tradición renovada desde hace casi seis siglos mantiene con el pueblo, sin distinción de clases ni condición ni edad, y no tiene parangón con ninguna otra. En estos tiempos de la ‘aldea global’, en el que Halloween mató a don Juan Tenorio, cuando estamos en manos de una globalización cultural y mediática sin precedentes, los pueblos, cada rincón del planeta, se desviven por mantener activas sus propias tradiciones, sus formas de pensar y de vivir, de heredar y transmitir formas culturales propias, sentires no externos, situaciones que pululan por nuestras retinas desde que abrimos los ojos al poco de nacer. La Semana Santa es un fenómeno porque los ciudadanos así lo quieren y reclaman. No hay nada parecido a esta forma de manifestación, porque en la misma se entremezclan creencias, sentimientos, historia, leyendas y vivencias generales y personales a partes iguales. Eso es lo que hace grande a las cofradías, y lo que las mantiene en las calles rodeadas de muchedumbres. La importancia de las señas de identidad de la Semana Santa es tan indiscutible que pocos osan negar la mayor, porque es algo que se inculca de padres a hijos y porque se mama desde pequeños. Cuenta todo ello, además, de un sustancial añadido como es la renovación de la tradición en sí, de los conceptos que establecen esas singularidades de cada pueblo. Y eso es lo que ha fallado, estrepitosamente este año, con el preso liberado por El Rico. No sé de quién es la culpa, no sé por qué se ha hecho tan mal, lo que sí sé es que se han roto 257 años de historia, y no precisamente por un Gobierno de Podemos, formación política que se ha decantado públicamente en contra de las procesiones y de las tradiciones que ellas conllevan. Elegir tres ‘candidatos’ y rechazar el Gobierno a los tres no hay por dónde cogerlo, y el ministro de Justicia, Rafael Catalá, debe depurar responsabilidades sin mayor dilación en el tiempo. No sólo es que no salga un preso con El Rico el Miércoles Santo, es que se ha pegado una patada a una tradición, a la historia, a una de las señas de identidad que el pueblo malagueño renueva cada año.

Repito, no sé quién es el culpable, pero también que hay que buscarlo, encontrarlo y mandarlo a su casa. Flaco favor le ha hecho, el que sea, al ministro, al que es habitual verlo por Málaga, y al Gobierno, que se ha visto en la encrucijada de dos de los tres ‘finalistas’ rechazados por la Fiscalía y el tribunal y un tercero condenado por corrupción. Sea como fuere, se ha roto con la historia. Y eso duele mucho. Apenas si hay tiempo para enmendar el grave error, pero hay que intentarlo como sea. Esperemos que así sea.