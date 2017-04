Gabriel Évole Rufián

Gabriel Rufián es el Varón Dandy del Congreso. Es el amo de la tribuna en los días impares, cuando la presidenta Ana Pastor hace ayuno y penitencia por su amistad con Rajoy. Los silencios que hacen profunda su camiseta negra llenan las crónicas parlamentarias de la España que tiene a Jordi Évole como el primero de sus periodistas.

Tiene su mérito el charnego independentista, con su aroma de colonia de litro y lengua geográfica, cuando despierta a sus señorías a diestra y siniestra. Sus monólogos recuerdan al azufre de los diputados con gafas que orinaban bilis y se meaban en la transición con traje gris que reconcilió a los dos ‘españas’.

No hay independentismo ni republica que sacien a nuestro Rufían. Tardá ha sido sólo el aperitivo frugal del que quiere masticar con paciencia al mismísimo Jonqueras, que ya maldice el día en el que llamo a su puerta.

Escupe y revienta, paisano. No hay mejor congreso ni mejores diputados que aquellos que despacharon los temas serios con una bronca en la tertulia nocturna de la Sexta o se conformaron con un titular en el templo de Ferreras.

A tu prosa ligera, a la daga de tus versos, quieren combatir con los reglamentos de las comisiones y los congresos. Pobres infelices. Pablo Iglesias es un monaguillo a tu lado, cuando hiere con la palabra que no duele, y ni a incienso huele. Cañamero no se atreve ni a tender tu camiseta, que pesa más que los cien Bódalos a los que él representa. Rivera, te esquiva porque no hay cuñado que a tus postres sobreviva, y Rajoy es el único que la lleva y te entiende.

En la España en la que el periodismo de investigación vive de las limosnas de las cloacas del Estado en descomposición, no hay mejor parlamentarismo que el tuyo, que representa la crítica como deposición.

No hay mayor honor para tu nombre, que incluir a Jordi Évole entre tus víctimas, ya que sus señorías no han podido ni arrañarte con sus pobres intrigas. Tener cojones a desafiar al maestro del periodismo de la España sin autoestima, me hace ser seguidor tuyo y hasta de tus primas.

No cejes en tu empeño de reírte de los políticos que nos tomaron a los ciudadanos por seres insanos, capaces de tragarnos lo que ahora tu repartes en los escaños, y nunca imaginaron que llegarían a ellos para infringirles todo tipo de daños.

Quien a Rufián mata, a Rufián muere. O sea.