Financiación autonómica y estado del bienestar

De los temas que componen la agenda político-institucional, no todos tienen la misma capacidad de encandilar el debate público o de asomarse con letra de buen tamaño en los medios. Desafortunadamente, es muy probable que el sistema de financiación autonómica sea una de esas cenicientas mediáticas, lo cual resulta tanto más inquietante cuanto que contrasta con las verdaderas dimensiones de lo que se discute: para empezar, la continuidad de la sanidad y educación públicas tal y como las conocemos. Basta un somero repaso a los presupuestos regionales para darse cuenta de que las tres cuartas partes del gasto se destinan justamente a sanidad, educación y protección social. Es decir, cuando se habla de financiación autonómica nos dedicamos, al menos en un 75% del tiempo, a planificar el nivel y calidad de estos servicios a los que, justificadamente, tanta importancia damos. Por lo tanto, desentenderse del instrumento que los financia es una de esas ignorancias culpables que difícilmente dejarán de tener consecuencias.

Lo cierto es que, en los últimos y difíciles años, este tema ha quedado arrinconado, lo cual ha facilitado que se haya llevado a cabo una especie de contrarreforma por la puerta de atrás, y por dos vías: el reparto del déficit y la reforma fiscal.

Por lo que toca a lo primero, aclaremos que desde el inicio del sistema autonómico, los diferentes modelos han venido acordando vincular el reparto de fondos esencialmente al criterio de población. No obstante, en el último lustro un bloque decisivo de financiación (el reparto del objetivo de déficit entre las autonomías) se ha descolgado de ese factor para hacerlo depender del PIB regional. Como se sabe, este volantazo se ha producido por la vía de los hechos, sin hacerlo explícito a través de una modificación de la normativa. O sea, por la puerta trasera. El resultado ha sido que las regiones más ricas (mayor PIB) han disfrutado de un mayor margen de maniobra, a costa del resto. Con esto, la cohesión y la equidad quedan muy tocadas, y, de hecho, se profundiza en una sanidad y una educación distintas para regiones pobres y ricas.

Aún más arbitrario y reñido con cualquier factor objetivo ha sido el procedimiento para el reparto vertical del margen de déficit concedido por la UE, es decir, el reparto entre gobierno central y gobiernos regionales. El Gobierno central se adjudicó más del 80% de ese margen, aunque su responsabilidad de gasto solo supone el 50% del total. Lo cual, obviamente, tiene el efecto inevitable de hacer recaer, los mayores ajustes en la administración autonómica.

Por último, la reforma fiscal se ha efectuado de forma irresponsable, sin pararse a contemplar sus efectos negativos en la recaudación de unas comunidades que ya estaban en dificultades. El resultado no ha sido otro que profundizar el desequilibrio.

En fin, así se ha capeado la coyuntura del asunto, y así están las cosas a día de hoy cuando finalmente se anuncia que se va a acometer la reforma, esta vez sí de manera formal, del sistema de financiación. Entre los esfuerzos académicos y encuentros de expertos de los últimos meses, rescato aquí, por la notable amplitud, originalidad y diversidad de sus contribuciones, el documento dirigido por Roberto Fernández Llera y Santiago Lago ‘La nivelación interterritorial y la estimación de las necesidades de gasto’. Los puntos débiles del sistema, tal y como se identifican allí, se retrotraen a un «diseño incompleto, asimétrico e improvisado de la descentralización política y financiera en España».

Por lo que yo entiendo, los especialistas encuestados coinciden en identificar cuatro lastres principales. El primero es la cláusula de ‘statu quo’ (aquella según la cual ningún gobierno regional sale de la negociación con menos recursos de los que entra), que, a pesar de su comprensible atractivo para cerrar acuerdos en el pasado, en la actualidad supone una camisa de fuerza para la revisión de nuevos modelos basados en una negociación que permita enfrentar y discutir factores objetivables, y no ya agravios cocinados a fuego lento durante décadas. Así pues, su paulatina desaparición parece necesaria.

Un segundo lastre, que el curso del tiempo no ha contribuido precisamente a corregir, ha sido la asimetría, legal y reconocida en la Constitución del sistema foral, y de cómo ha devenido en asimetría financiera, esta ya clamorosa e injustificada, por la vía del cálculo a la baja de su cupo de aportación a los servicios comunes y a la solidaridad.

En tercer lugar, el desequilibrio vertical entre ingresos y gastos que opera en contra de las autonomías. La forma de solucionarlo es dando mayor control a las regiones sobre sus ingresos, de manera que puedan proyectar sus gastos con estabilidad. Pero para ello es preciso profundizar en la coordinación entre administraciones, ya que de lo contrario se pueden generar pérdidas de eficiencia globales, así como guerras de recortes que aniquilen la recaudación.

En cuarto lugar, y muy posiblemente por el efecto acumulado de lo anterior, el modelo actual está generando unas diferencias en la financiación per cápita perfectamente arbitrarias, resultado de sobreponer mecanismos adicionales de compensación. De este modo, los resultados no son nada transparentes para quien trata de comprenderlos en base a argumentaciones económicas. En suma, estamos en un punto donde el modelo no es realmente admisible en términos de equidad o eficiencia, y este mismo hecho complica tanto su aceptación a nivel político como su sostenibilidad financiera.

En suma, tenemos el modelo que tenemos, con sus logros y con sus defectos, en muchos casos derivados de la enorme velocidad en que se ha transitado hacia la descentralización. Tal vez ha llegado el momento de tomarse las cosas con más reposo y objetividad, tratando de fortalecer y garantizar la sostenibilidad del modelo territorial, aportando mecanismos de transparencia, control, coordinación y corresponsabilidad que sirvan de obstáculo a los intentos de cualquiera de las instituciones implicadas de conducir el agua a su molino y dejar seco el cauce del vecino.