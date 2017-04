La ‘eliotiana’ crueldad del mes de abril se recrudece con la celebración de su día más señero: el del Libro. Hay mucho de ritualidad hipócrita en una fiesta destinada a ensalzar lo que de ordinario se desprecia, pero admitamos que ahí reside también la nobleza del fasto: en su empeño, tan heroico como inútil, de revalorizar un bien cultural necesitado de amparo e impulso comercial. La pretensión de que los libreros hagan caja una vez cada doce meses justifica por sí sola la pervivencia de la fecha. No puede decirse lo mismo de su propósito cultural y pedagógico, ese que año tras año se sustancia en eslóganes tópicos, en animosas pero huecas campañas de lectura y en paseos en procesión de los autores por casetas y ateneos. Si al principio la literatura y el Día del Libro fueron de la mano, hoy en día han tomado caminos divergentes. Basta mirar los escaparates de novedades para darse cuenta de que el libro ya no es en modo alguno un canal de comunicación reservado al pensamiento y a la creación artística de calidad, ni siquiera al digno pasatiempo. Entre las tapas de esos objetos compuestos de hojas de papel cosidas e impresas –cualquier otra definición del objeto que conocemos como libro sería hoy aventurada– caben contenidos de todo tipo: desde la nueva novela de un autor consagrado hasta las recetas de la última estrella de los fogones, desde las confidencias de cualquier espécimen de la telerrealidad hasta el manual de instrucciones de una aplicación informática, la historia de un club de fútbol de tercera o la guía turística de un valle perdido. Y está bien que así sea. Que los libros hayan conservado la hospitalidad con que fueron concebidos no mengua su reputación como símbolo por excelencia de la cultura. Ahora bien, esta babilónica multiplicación de temas unida a la facilidad con la que cualquiera puede editar ahora su propio libro sin someterlo al menor escrutinio, esta avalancha incontrolada de títulos –con crisis y sin ella en España no bajan de los 80.000 al año– que contrasta con la irrisorias cifras de ventas y los desalentadores índices de lectura de los españoles, esta sospecha de sobreproducción editorial prescindible dan que pensar. Puesto que en los últimos años se han consolidado fuera de abril otras ferias del libro destinadas a fomentar las ventas en el sector y liberadas por tanto de cualquier exigencia de calidad, tal vez se podría devolver al 23 de abril el carácter estrictamente cultural de sus orígenes. Sin desmerecer a los intermediarios de la comunicación literaria –editores, libreros, distribuidores, críticos, profesores–, el Día del Libro debería centrarse en los dos extremos de un proceso que va de los creadores a los lectores. Y sobre todo en estos últimos. Transformarlo en el Día de la Lectura puede ser una buena manera de liberar al Día del Libro de los lastres que amenazan con reducirlo a una fecha más del calendario comercial.